和ダシと６種の味噌を掛け合わせた、無化調味噌ラーメン　やさしさ溢れる一杯にココロがほっとする

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・初台のラーメン店『らぁめん一福』です。

和のダシと味噌がまあるく溶け合うやさしき味わい

厨房を切り盛りするのは石田久美子さん。おだやかな笑顔も佇まいもなんだか実家の母を思わせる。主婦から転身し、この店をオープンしたのが35年前。

「修業したわけではないし大したことはやってないのよ」と控えめに語るけれど、いやいやこれは間違いなしに大した一杯だ。

味噌らぁめん1120円

『らぁめん一福』味噌らぁめん 1120円 塩分はおだやかでも、ダシの風味が広がり味の輪郭をはっきりと立たせている

湯気に乗ってやってきたのは麹の甘い香り。スープを啜れば厚削りのカツオ節や昆布、干椎茸を炊いた和の風味から6種類を合わせた味噌のコクが複雑に立ってくる。とはいえ客の健康を気遣って無化調を貫き、塩分も油も控えたやさしき風情。丼にドボンと飛び込んで包まれたい気分になってくる。

それでも分厚く歯応えのあるチャーシューは力強く、粗めに切ったねぎや秘密のカリカリの食感はおちゃめ。そんな作り手の人柄もしみじみ伝わるような一杯だ。

『らぁめん一福』

初台『らぁめん一福』

［店名］『らぁめん一福』

［住所］東京都渋谷区本町2-17-14小泉ビル1階

［電話］03-5388-9333

［営業時間］11時半〜14時※無くなり次第終了

［休日］月・火・金

［交通］京王新線初台駅北口から徒歩12分

撮影／大西陽（一福）、小島昇（食堂七彩、あさひ町内会）取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、辛口ルウを自慢のスープで溶いた「ミニカレー」の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】豆板醤の辛さが効いた辛味噌ラーメン 身体がポカポカに！（6枚）