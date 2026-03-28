【30代主婦に聞いた】カルディで買ってよかった商品3選！ 「高くないのに本格的」物価高に役立った食品は
毎日の献立作りや食事の準備は、暮らしの中でも大きなウエイトを占めるもの。「たまには楽をしたいけれど、味にもこだわりたい……」。そんな願いをかなえてくれるのが、輸入食品やこだわりのオリジナル商品がそろう「カルディ」の商品です。
All About ニュース編集部は、全国の20~70代の主婦50人を対象に、「カルディの商品」に関するアンケートを実施。その中から、埼玉県在住・30代主婦に聞いた、「カルディで購入してよかった商品」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
在住：埼玉県
同居者：自分、夫
職業：専業主婦
世帯収入：600万円
最近の悩み：食費が高いこと
「とてもおいしいのに、そんなに高くなくて本格的な麻婆豆腐が作れました」と商品の魅力を教えてくれました。
「コーヒーメーカーの掃除が面倒なので、カルディのコーヒーを手軽にドリップで飲めるのがよかったです」と、味わいと手軽さの両方に満足しているとのことでした。
「杏仁豆腐は普段食べないのですが、あのパックで売っていると手に取りやすく、食べてみるとおいしくてリピートしました」と、ハマっている様子を教えてくれました。
忙しい毎日のなかで、自分へのごほうびや家事の負担軽減として、賢くカルディの商品を取り入れている人も多いようです。気になった商品があった人は、近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、全国の20~70代の主婦50人を対象に、「カルディの商品」に関するアンケートを実施。その中から、埼玉県在住・30代主婦に聞いた、「カルディで購入してよかった商品」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
回答者プロフィール回答者本人：30歳女性
在住：埼玉県
同居者：自分、夫
職業：専業主婦
世帯収入：600万円
最近の悩み：食費が高いこと
買ってよかった商品1：「黒麻婆豆腐の素」回答者が教えてくれた最初の商品は「黒麻婆豆腐の素」。100g入りで、4月3日10時まで、特別価格の税込み170円で購入可能です。
「とてもおいしいのに、そんなに高くなくて本格的な麻婆豆腐が作れました」と商品の魅力を教えてくれました。
買ってよかった商品2：「カフェカルディドリップ マイルドカルディ」回答者が教えてくれた2つ目の商品は「カフェカルディドリップ マイルドカルディ」。10パック入りで、4月1日10時まで特別価格の税込み646円で購入可能です。
「コーヒーメーカーの掃除が面倒なので、カルディのコーヒーを手軽にドリップで飲めるのがよかったです」と、味わいと手軽さの両方に満足しているとのことでした。
買ってよかった商品3：「パンダ杏仁豆腐」回答者が教えてくれた3つ目の商品は「パンダ杏仁豆腐」。税込み246円で販売中です。
「杏仁豆腐は普段食べないのですが、あのパックで売っていると手に取りやすく、食べてみるとおいしくてリピートしました」と、ハマっている様子を教えてくれました。
忙しい毎日のなかで、自分へのごほうびや家事の負担軽減として、賢くカルディの商品を取り入れている人も多いようです。気になった商品があった人は、近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。
(文:All About ニュース編集部)