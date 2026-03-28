今年の春闘では物価高や人手不足を背景に、多くの企業で賃上げが決まりました。しかし、滋賀県大津市では公立幼稚園の先生の“賃下げ”が議論されていて物議を醸しています。なぜ今、“賃下げ”なのでしょうか？

【画像を見る】「なんでなん」“賃下げ案”にSNSでは悲嘆の声

「働いている方を馬鹿にしている」幼稚園教諭の“賃下げ案”

「未来ある子どもにお金かけられないの、なんでなん」

「働いている方を馬鹿にしている」



2月下旬から、SNS上にこんな投稿が相次いでいます。

物議を醸しているのが…

大津市 佐藤健司 市⻑（2月19日 大津市議会局HPより）

「幼稚園教員の給与月額の見直しなどを行う」

2月、滋賀県の大津市議会に提出された条例案。公立幼稚園教諭の実質的な“賃下げ”が盛り込まれています。

幼稚園児の保護者

「幼稚園の先生になる方が減ってしまうのは困る」



大津市民

「目指している方向がどこなのかわからない」

保育士確保のため…背景にある2年連続全国最多の“待機児童数”

なぜ今、“賃下げ案”が浮上したのか。

背景には、大津市が抱える”ある事情”があります。

市内の保育園に子どもを通わせている保護者に話しを聞くと…

保護者

「待機児童が結構いると言われた」

「3人目が0歳なんですけど、3人目を（保育園に）いれるのが待機児童でどうなるかという感じ」

大津市の2025年4月時点の待機児童は132人。2年連続で全国最多になっています。



その要因とされるのが「子育て世代の流入」。

大津市は地価が比較的手頃で、京都や大阪へのアクセスも良いため、子育て世代が増加。0歳から預けられる保育園のニーズが高まっているのです。



こちらの保育園では毎年、春の時点でほとんどのクラスに空きがないといいます。

保育園の園⻑

「預かりたくても預かれない状況がある。全体的に先生が足りないのが大きな原因」

今以上に子どもを預かるには保育士を増やす必要がありますが、確保が難しい状況が続いています。

年収最大40万円減の可能性も…幼稚園教諭と保育士の一本化

そこで「保育士不足」を解消しようと市が打ち出したのが「教育保育職」の導入です。

これまで別々に採用していた幼稚園教諭と保育士を「教育保育職」として一本化。比較的余裕のある幼稚園からひっ迫している保育園へ、柔軟に職員を配置できるようにするのが狙いです。

しかし、一本化に伴い、幼稚園教諭の給与を保育士の水準に引き下げる方針を示したことで、反発が広がっていたのです。



幼稚園教諭らの労働組合は署名を提出し、賃下げの見直しを求めて来ました。

滋賀県教職員組合 松粼有純 執行委員

「幼稚園の先生だけ（賃金が）下がることにかなり不安と不満もある。強引な形で進めていくことに憤りがある」

これまで幼稚園教諭の初任給は大卒で約24万円でしたが、一本化されると1万円近く減額に。勤続12年の教諭の場合、年収が最大40万円以上減るとも試算されています。

大津市内の公立幼稚園「大津市立平野幼稚園」では、14人の教諭の大半が“賃下げ”になる可能性があるといいます。



3月末で定年退職する園⻑は、後輩たちの今後を心配しています。

大津市立平野幼稚園 井上真矢子 園⻑

「子どものためにと思うから一生懸命、頑張りたい人ばかり。ぎりぎりのところで一生懸命頑張って仕事をしている。仕事として認められていないと職員が感じることで、退職を考えなけれないいのになと願っている」

他の公立幼稚園で働く教諭も複雑な思いを持っています。

現役・幼稚園教諭

「大津市として就学前の教育を大事に思っていないのかな。だから、幼稚園の先生の給料を下げる事になるのかなと思ってしまうので、不信感みたいなものは感じた」

“賃下げ案”採決見送り 子育て政策はどうなるのか？

こうした現場の声を市議会はどう受け止めたのか…

草野聖地 議⻑

「閉会中の継続審査とすることに賛成の方は賛成ボタンをお願いします」

3月25日、市議会は“賃下げ案”について採決を見送り、継続審査とすることを決めました。

市議会の決定を受け、佐藤市⻑は…

ーー現場から不安の声が上がっていたことについては？



大津市 佐藤健司 市⻑

「不安が広がっていることは大変申し訳なく思っているが、より良い就学前教育・保育を作っていくためには、こういいうことも含め、議論を進めていかなければいけない」

今後、労働組合側と交渉を重ねたいと言いますが…

滋賀県教職員組合 松粼有純 執行委員

「今の議案が残ったままの状態で継続（審査）になるので、そこありきの交渉となるとかなり難しい」

大津市の子育て政策はどこに向かうのでしょうか。

給与の高い方に合わせられない理由

上村彩子キャスター:

保育士と幼稚園教諭を一本化した新たな給与体系の場合、大卒の初任給だと、幼稚園教諭は23万9900円から23万円と、約1万円下がります。



賃上げに対して機運が高まっている今、なぜ「給与の引き下げ」になるのでしょうか。

齊藤初音 記者:

今回の賃下げ案に関して大津市に話を聞きますと、先行する自治体を参考にしたということでした。



例えば、兵庫県の明石市や奈良市などでも採用の一本化というのは行われていて、その際、保育士すなわち低い水準の方に合わせているということでした。



ただ、これらが行われたのは物価高ではなかった10年ほど前であり、事前に教職員組合の理解を得た上で、「給与の引き下げ」を行ったと聞いています。

喜入友浩キャスター:

先行事例より大切にすべきものがあると思いますけどね。



保育士の給与を幼稚園教諭に合わせる、つまり給与の高い方に合わせることはできないのでしょうか。

齊藤初音 記者:

大津市に話を聞くと、予算の問題ではないということでした。



では、なぜ物価高の中、賃下げになるのかを伺ったところ「行政が給与を考えるときには、均衡を考えなければならない」と、この“均衡”という言葉を何度も繰り返しお話されていました。



中核市のうち大津市だけの水準を上げることは厳しい。また、市の職員のうち保育士だけの水準を上げるのも厳しいということでした。

上村キャスター:

予算の問題ではないとのことですが…均衡と言われても、全国最多の待機児童をまずどうするのか。見ている方向が違うなとも感じてしまいます。

本末転倒になるのではないか 現場に広がる不信感

上村キャスター

幼稚園教諭が賃下げとなると、モチベーションの低下も懸念されると思うのですが、今後どのような影響が出そうですか。

齊藤初音 記者:

今回の賃下げ案を受けて、教職員組合のアンケートでは▼離職を決めている、▼離職を考えていると答えた方が約2割いらっしゃったということです。



大津市は京都市にも近く、京都市の方が給与水準が高いとなると、そういった近隣の自治体への人材流出というような懸念もあります。結果、待機児童の解消に繋がらない可能性もあると考えられます。

また、現役の方にお話を聞くと、大津市は、義務教育の前の準備をしようと1つの小学校に1つの幼稚園を設置していた時期もあり、これまでかなり幼児教育を大切にしてきていました。そういう場所だからこそ、大津市で働くことを選んだ職員の方も多かったようです。



今回の賃下げ案というのは、事前に教職員組合側への通告もなく急に出てきたもので、現場ではより一層不信感が強まっています。

先日の議会で賃下げ案は採決が見送りになりました。それを受けて、市長は「現場の視察や教職員組合との交渉を重ねて、その上で可決していきたい」としていますが、教職員組合側は「賃下げ案ありきの交渉でフェアでない」と、より一層不信感を強めている状態です。



より良い就学前教育を実現するためにも、市には今後、現場の声を丁寧に聞いて対話する姿勢というのが求められると考えています。

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＜プロフィール＞

齊藤初音

毎日放送記者 入社2年目

京都・滋賀の警察・行政担当