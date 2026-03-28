Dream Ami、運転席ショットに反響「PAO乗ってるの？」「かっこいい」
【モデルプレス＝2026/03/28】歌手のDream Amiが3月27日、自身のInstagramを更新。運転している姿を披露し、話題となっている。
【写真】LDH所属37歳美女「PAO乗ってるの？」運転ショット
Amiは「あっという間に終わっちゃう春がはじまった！！」「目黒川のお花見もはじまってました」とつづり、車のハンドルを握る自身の姿を投稿。白いシャツにラフなヘアスタイルのドライブショットを披露した。また、美しい脚と共にレトロな雰囲気の漂う車内の内装写真も公開している。
内装写真を見たファンからは「PAO乗ってるの！？」「かっこいい」「車選びのセンスいい」「このレトロ感がたまらん」「Amiちゃんに似合ってる」「のんびりドライブかな」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LDH所属37歳美女「PAO乗ってるの？」運転ショット
◆Dream Ami、ドライブショット公開
Amiは「あっという間に終わっちゃう春がはじまった！！」「目黒川のお花見もはじまってました」とつづり、車のハンドルを握る自身の姿を投稿。白いシャツにラフなヘアスタイルのドライブショットを披露した。また、美しい脚と共にレトロな雰囲気の漂う車内の内装写真も公開している。
◆Dream Amiの投稿に反響
内装写真を見たファンからは「PAO乗ってるの！？」「かっこいい」「車選びのセンスいい」「このレトロ感がたまらん」「Amiちゃんに似合ってる」「のんびりドライブかな」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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