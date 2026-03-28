双子出産の中川翔子、歯がはえた弟＆歯がのびた兄公開「小さな歯が可愛すぎる」「すくすく成長してる」の声
【モデルプレス＝2026/03/28】歌手でタレントの中川翔子が3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の歯の様子を公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「小さな歯が可愛すぎる」歯が生えた弟
中川は「弟君も歯がはえた」とコメントし、ちょこんと小さな歯がはえている双子の弟の口をアップにした写真を公開。さらに「お兄ちゃん歯がのびてきたね」と記し、下の前歯が2本はえている双子の兄のショットも披露している。
これらの投稿に、ファンからは「すくすく成長してる」「小さな歯が可愛すぎる」「クリクリのおめめに目を奪われちゃう」「いろんな変化が楽しみですね」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳双子出産タレント「小さな歯が可愛すぎる」歯が生えた弟
◆中川翔子、双子の歯公開
中川は「弟君も歯がはえた」とコメントし、ちょこんと小さな歯がはえている双子の弟の口をアップにした写真を公開。さらに「お兄ちゃん歯がのびてきたね」と記し、下の前歯が2本はえている双子の兄のショットも披露している。
◆中川翔子の投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「すくすく成長してる」「小さな歯が可愛すぎる」「クリクリのおめめに目を奪われちゃう」「いろんな変化が楽しみですね」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】