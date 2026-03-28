◆プロボクシング ▽ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・レネ・サンティアゴ―ＷＢＡ７位、ＷＢＯ４位・谷口将隆（４月３日、東京・後楽園ホール）

４月３日に東京・後楽園ホールで開催される「ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＢＯＸＩＮＧ ＰＲＯＭＯＴＩＯＮ １２」で元ＷＢＯ世界ミニマム級王者・谷口将隆（３２）＝ワタナベ＝の挑戦を受けるＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級統一王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝が２８日、東京・神楽坂の帝拳ジムで練習を公開。シャドー、サンドバッグ打ちなどで軽く体を動かした。視察に訪れた谷口陣営のワタナベジム・小口忠寛トレーナーは「体を見ても、足とかしっかりしてますね」と印象を話すと、「でも大丈夫です。ふたを開けてみないと分からないので。ただ、もうやれることは全部やった。どういう動きで来ても対応できるように作ってますので。当日、見ててください」と自信をみなぎらせた。

公開練習の会見で、サンティアゴは谷口の印象を「手数が多く好戦的」と話していた。これに対し、小口トレーナーは「たぶんボディーとかを警戒しているんだと思うが、その上を行きます」とコメント。さらに「あんまり言えないですけど」と前置きしながらも「皆さん思っているように、とにかく追いかけてもしょうがない。向こうに来させて、そこに合わしてやろうと。それがダメだったら、もうどこでもぶったたいてやると」と技巧派王者攻略の一端を明かした。

サンティアゴは昨年３月１３日に岩田翔吉（帝拳）を３―０の判定で下してＷＢＯ王座を獲得。同年１２月１７日に当時のＷＢＡ王者・高見亨介（帝拳）を２―１の判定で下して２団体王座を統一した。３戦連続で日本人との世界戦となる。

小口トレーナーは、サンティアゴ陣営の印象を「落ち着いてますよね。ただ、余裕のようには見えない。向こうも必死感はありますよね。敵地に来て、王座を守らなきゃいけないので、生半可じゃないというのは伝わります」と話すと、「ただ日本に３回目来てもらって、ベルトは置いていってもらおうと」と力強く話した。

戦績は谷口が２１勝（１５ＫＯ）５敗、サンティアゴが１５勝（９ＫＯ）４敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。