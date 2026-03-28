開幕3戦目の先発が予定されているドラフト3位ルーキーの山城京平投手が28日、プロ初登板を前日に控え心境を語りました。

今季の巨人は開幕戦でドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手が球団史上初の新人開幕投手として勝利を挙げました。まず山城投手はその同期入団選手の活躍について感想を求められると「お手本のようなピッチングですごかったです」と称賛。「刺激になり、安心できる存在。まず1勝を挙げてくれたチームとして勇気を与えてくれた」と言葉を続けました。

その大役を終えた竹丸投手からはエールをもらったと言い「『頑張れよ〜』と言われ、『頑張ります』と答えました」と会話の内容も明かすと、同じルーキーとして「負けていられない」と闘志を燃やし、対戦相手の阪神について「強力な打線が待っているので、それに負けじと僕も腕を振って貢献できればいいなと思います」と意気込みを語りました。

それでも大一番を前に現在の心境については「だんだん緊張してきて、ちょっと怖いです」と吐露する一幕も。理由を問われると「さすがに前日は緊張します。緊張は毎回するタイプなので、マウンドに上がってからが勝負。緊張は逆らうものではない」と独自の調整スタイルを持っていることを明かしました。

山城投手は自身の武器について「投げっぷりがいいところと、まっすぐのキレ」と明かすと、この日の練習では「体重移動や指のリリースの感覚を確認しました」と述べ、本番へ向け入念な調整を行ったことも語りました。