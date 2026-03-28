◇ア・リーグ ブルージェイズ 3X―2 アスレチックス（2026年3月27日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠でのアスレチックス戦に「7番・三塁」で先発してメジャーデビュー。9回にサヨナラ勝ちのホームを踏むなど、3打数2安打1四球1三振2得点の活躍で勝利に貢献した。

2回のメジャー初打席は空振り三振だった岡本は、0―1の5回に2ストライクから四球を選んで初出塁。9番・ヒメネスの2点適時三塁打で生還し、逆転のきっかけとなった。7回にはメジャー初安打となる左前打を放ち、2―2の9回には2死から右前打でマルチヒットを記録。三塁へ進み、ヒメネスの右前適時打でサヨナラのホームを踏んだ。

ブルージェイズのシュナイダー監督は岡本の印象を問われ、「そうだな、試合のテンポかな。そこを楽しみにしていたけど、実際凄く良かったよ」と切り出した。「前に出ての守備も良かったし、打席でもね。最初の打席はやっぱり分からないものだけど、いきなり98マイルを投げられて“メジャーへようこそ”って感じだった。でもその後は落ち着いていった。試合が進むにつれてコーチとも話しながら、自分のプレーをしていたね」と振り返り、打撃について「コンタクトもしっかりできていたし、8球粘っての四球で流れをつくって5回に2点、その後も2ストライクからヒットを打って流れをつないだ。まだ1試合だけど、チームにうまくフィットすると思うし、良いスタートだったよ」と分析した。

岡本については「本当に良い打者だよ。30本以上本塁打を打つパワーの印象が強いけど、彼はむしろヒッターだね。投手がくれた球をしっかり打つタイプ。状況判断も良くて、2ストライクでも対応できる。本当にチームに合ってるし、今日はその典型だった」と評価。この日は7番で起用したが、「（打線は）バランスだね。長打とコンタクトをうまく配置して、どの打順でも対応できるようにする。岡本はその両方を持っているから、打線全体を強くしてくれる」と称賛した。