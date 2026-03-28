歌舞伎俳優の中村鴈治郎（６７）、中村扇雀（６５）、中村壱太郎（３５）、中村虎之介（２８）が２８日、坂田藤十郎さんゆかりの神社・大阪市の高津宮での坂田藤十郎七回忌追善顕彰祭に参列した。

４月３日初日の大阪松竹座さよなら公演「御名残四月大歌舞伎」では、坂田藤十郎七回忌追善狂言として昼に「夕霧名残の正月 由縁の月」、夜に「心中天網島 河庄」を上演。「夕霧−」は０５年１２月の藤十郎襲名の際に復活上演した作品で夕霧、伊左衛門を壱太郎、虎之介が務めるなどゆかりの俳優がそろう。「河庄」は主要役をＷキャストで務める。

顕彰祭参列後、取材に応じた鴈治郎は「坂田藤十郎という名前をもう一度送り出したわけですから。その思いだけでずっと生きてきた人」と、神社に咲く桜を見ながら藤十郎さんに思いをはせた。

扇雀は「七回忌ということが、大阪松竹座さよなら公演になりましたけど、逆に言うと、松竹座で七回忌。父が（２０２０年に）亡くなって七回忌…６年経ちまして、まさか大阪松竹座が閉まるというのは驚き。父が目指していた上方歌舞伎を残す第一歩、改めての第一歩になれば。さびしいコメントになっちゃうけど、終わりではないということだけは申し上げておきたい」と強調した。

壱太郎は「祖父は江戸歌舞伎と上方歌舞伎の両輪が栄えてこそ、本当の歌舞伎の栄えだと言っていたのをずっと覚えている。そのために精いっぱい、これからも精進していく」と誓った。

虎之介は「七回忌を迎えて、少しでも成長した姿を祖父に見せられるように…という思い。祖父が築き上げてきたものに、顔に泥を塗らないように身がひきしまる思い」と気合を入れ直した。