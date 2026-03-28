米国ホンダから「スポーツカー」と「大型SUV」がやってくる！

ホンダは2026年3月5日、米国で生産するアキュラブランドの「インテグラ タイプS」およびホンダブランドの「パスポート トレイルスポーツ エリート」の2モデルを日本市場に導入し、2026年後半より順次発売することを発表しました。

北米で高い人気を誇る2台がいよいよ日本のユーザーのもとへ届くことになり、大きな注目を集めています。

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今回の導入は国土交通省が新たに創設した米国製乗用車に関する認定制度を活用したものです。

ホンダはこの制度を通じて、米国で生産される魅力的なモデルを日本市場に投入することで、日本のユーザーの多様なニーズに応えるラインナップの充実を図ります。

なお、両モデルはホンダの米国における四輪開発・生産拠点である「Honda Development & Manufacturing of America, LLC（ホンダ・ディベロップメント・アンド・マニュファクチュアリング・オブ・アメリカ）」にて生産されています。

まず注目を集めるのが、高級車ブランド「アキュラ」の高性能モデルであるインテグラ タイプSです。

北米で展開されているインテグラの中でも、特にスポーティな走りを追求したモデルとして開発されており、アキュラらしいプレミアムな質感とストリートで圧倒的な存在感を放つハイパフォーマンスモデルとして仕上げられています。

ボディサイズは全長4725mm×全幅1900mm×全高1407mmと、低くワイドなプロポーションが特徴的です。

この堂々たるスタンスが、スポーツセダンとしての力強さとエレガンスを同時に演出しています。

パワートレインには最高出力320馬力、最大トルク310lb-ft（420Nm）を発生する高性能な2リッターVTECターボエンジンを搭載しており、その力強い走りはスポーツカーファンの期待を十分に満たすものとなっています。

トランスミッションには6速MTを採用し、ドライバーが走りを直接操る楽しさにもこだわった設計です。

駆動方式はFFで、乗車定員は4名です。スポーツ性能とプレミアムな日常使いを高い次元で両立した一台として、多くのホンダファンやスポーツカー愛好家から熱い視線が注がれています。

もう一方のパスポート トレイルスポーツ エリートは、本格的なオフロード走破性とオンロードでの快適な走りを両立した大型SUVです。

日本市場にはその中でもさらにオフロード性能を磨き上げた上級グレードが導入されます。

ボディサイズは全長4864mm×全幅2017mm×全高1857mmという堂々たる体格を誇り、最低地上高211mmによる高い走破性を実現しています。

悪路や未舗装路でも力強く前進できるこの走破性は、アウトドアや本格的なオフロード走行を楽しみたいユーザーにとって大きな魅力となるでしょう。

パワートレインには最高出力285hp、最大トルク262lb-ft（355Nm）を発揮する3.5リッターV型6気筒エンジンに10速ATを組み合わせた4WDシステムを搭載しており、力強さと滑らかな走りを両立しています。

5名がゆとりをもって過ごせる広々とした室内空間も備えており、家族でのアウトドアシーンにも最適な一台です。

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個性の異なる2台ではありますが、いずれも北米市場で培われた技術と魅力を凝縮したモデルです。

特に日本でもなじみのあるスポーツセダンとしての究極の走りを求めるインテグラ タイプSには要注目でしょう。日本上陸は、国内の自動車市場に新たな風を吹き込む存在となりそうです。

発売時期や価格など、今後の詳細な情報発表にも引き続き注目が集まります。