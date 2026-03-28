＜毎日しんどい！＞買い物に行って料理して片付け…みんなは何の作業が嫌？地味に負担なのは…
毎日のように家族のために料理をするママたち。もう慣れているものでしょうが、それでも苦手と感じたり、できればやりたくないと思ったりすることもあるのではないでしょうか。ママスタコミュニティにこんな質問がありました。
『調理に関して、みんなは何が嫌い？ 私は野菜の皮むき』
投稿者さんは、野菜の皮むきが苦手なのだそう。大根やじゃがいも、里芋など皮がついている野菜はとても美味しいですが、皮むきが少々手間かもしれませんね。できればやりたくないと感じているようです。他のママたちにも苦手なことがあるようで、さまざまな意見が寄せられています。
『下ごしらえ。焼く、煮る、味付けは平気。でも包丁を使う、野菜を洗うのは冬は嫌』
『野菜の下ごしらえは面倒だなと思う。特に葉物野菜のそうじ』
『春菊や小松菜、ほうれん草の砂をとる作業』
料理をするには食材の下ごしらえが必要です。その際、野菜についた土や砂をきれいに洗い流すのが面倒との意見がありました。特に葉物野菜は、葉と葉の間に土や砂が入っていることもあり、それを取り除くには手間がかかりますね。とくに冬は避けたい作業かもしれません。お湯を使うとしても、その後で手が冷たくなったり、荒れたりすることもあるのではないでしょうか。
調理するのはいいけど片付けが……
『食べた後の片付けが嫌』
『調理器具を洗うこと』
『油物の片付けかな。だから、滅多に揚げ物料理はしない』
食材を切ったり、炒めたり、煮たり、調理自体は嫌ではないものの、それらをした後には必ず洗い物が出ますよね。お皿はもちろん、フライパンや鍋、調理器具などもです。それらをきれいに洗う作業に面倒さを感じるママたち。たとえば鍋やフライパンに焦げつきやこびりつきがあると、洗うのも一苦労でしょう。
そして揚げ物や油を使った後の調理器具は、さらに手間がかかります。ベタつきもありますから、洗剤を使ってしっかりと洗います。それに加えて油が飛び散ったコンロの掃除もあるでしょうから、揚げ物はあまりしないというママもいるほどです。
日々の献立を考えるのがキツい
『何を作るか（献立）を考えること。メイン・副菜・汁物と考えるのが一番苦痛』
『ここ数日作ったおかずと被らない献立を考えること。私は同じものが続いても気にならないけれど、家族は続くと飽きるらしい』
『メニューを考えて、買い物に行くこと』
毎日同じおかずを出すと家族が飽きてしまいますし、栄養バランスも心配になります。そのためママたちは、直近のおかずと同じような食材を使わないようなメニューを考えているものです。また食材を無駄にしないような工夫をしたり、節約を意識したりすることもあるでしょう。いろいろな側面から献立を考えるのは大変な仕事になりますね。さらに買い物に行くにも時間や手間がかかりますから、調理に取り掛かるまでの工程が嫌と感じることもあるようです。
「毎日作ることが当たり前」が重たい！
『私が作ることになっているのが地味に嫌だ』
『「私が作るのが当たり前」という、周囲の認識』
調理や片付け、買い物など、日々の一連の作業が面倒だと感じることもあるでしょう。できればしたくない、嫌だなと思う日があることも自然なことです。またそのような作業の他にも「ママがご飯を作るのは当たり前」という家族の考えこそが、ママたちにとっては大きな負担になることも。
『自分の食べるものは自分で作ってほしい。休日に旦那は家にいるのに私はフルで仕事。帰るときに電話したら、夕飯は何も考えていないと言われて、献立、買い物、作るのも全部私。家に帰ったら旦那と娘がこたつでスマホをいじっているのを見たとき、エコバッグをぶん投げたくなるほどイラッとする』
ママが仕事で旦那さんが家にいるとき、時間がたっぷりあるであろう旦那さんが何もしない。ただママの帰りを待っているのは本当にイラッとしますよね。エコバッグを投げたくなる気持ちもわかります。
普段料理をしない旦那さんだって、買い物に行って何かしらご飯を用意することはできるでしょう。お互いに仕事をしているのですから、家事の分担をして助け合うのは当然です。「ママが作って当たり前」という考えを修正することも必要になりそうです。