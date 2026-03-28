米2年目の山下美夢有は自身3度目の予選落ち タテ距離や番手選びに課題「切り替えて、また頑張りたい」
＜フォード選手権 2日目◇27日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞女子世界ランキングで日本勢トップの6位にいる米ツアー2年目の山下美夢有が、昨年5月の「ミズホ・アメリカズオープン」以来となる、自身3度目の予選落ちを喫した。
〔ランキング〕渋野日向子、小祝さくらの順位は？ 一緒にラウンドしたい女子プロ1位〜10位まとめ
伸ばし合いとなっている今大会。初日は「71」の92位とし、巻き返しを狙ったこの日は4バーディ・1ボギーの「69」とスコアを伸ばしたものの、トータル4アンダーでカットラインに1打及ばなかった。2日間でフェアウェイキープ率が89％（25/28）、パーオン率が75％（27/36）と数字ではショットが安定していたと見えるが、「なかなかチャンスにつく回数も少なかったですし、きのうときょうを含めてパー5でボギーを打ってしまったり、（バーディが）取れなかったりっていうところでスコアを落としてしまっている」と課題を挙げた。ショットをつけきれなかったことの他に、「なかなかパットも決まらなかったですし、ショットで寄らなかったというのもありますけど、そこをパターでカバーができていなかった。その辺でスコアが作れていなかったのかなと思います」と2日間ともに30回を超えてしまったパッティングにも悔しさをにじませる。昨年の平均パット数のスタッツでは6位の『28.92』を記録している山下にとっては、思うように入らなかった予選ラウンドとなった。次戦は、来週の4月2日から行われる「アラムコ選手権」だ。そこに向けて「タテ距離の練習や番手選びであったり、その辺が噛み合っていなかったなと今週は特に感じたので、切り替えて、また来週に向けて頑張りたいと思います」と調整に励む。昨年大会に続き予選落ちとなった悔しさを糧に、次戦以降で山下らしいゴルフを展開したい。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子ツアー 第2ラウンドの結果
タイガー・ウッズがまたもや横転事故！ ケガはないが検査拒否などで勾留へ
日本勢は？ 米ポイントランキング
渋野日向子は“ヘッドを浮かせて”パット数-11 予選落ちに悔いも…「悪い方向にはいっていない」
米下部の石川遼は？ 大会2日日の成績
〔ランキング〕渋野日向子、小祝さくらの順位は？ 一緒にラウンドしたい女子プロ1位〜10位まとめ
伸ばし合いとなっている今大会。初日は「71」の92位とし、巻き返しを狙ったこの日は4バーディ・1ボギーの「69」とスコアを伸ばしたものの、トータル4アンダーでカットラインに1打及ばなかった。2日間でフェアウェイキープ率が89％（25/28）、パーオン率が75％（27/36）と数字ではショットが安定していたと見えるが、「なかなかチャンスにつく回数も少なかったですし、きのうときょうを含めてパー5でボギーを打ってしまったり、（バーディが）取れなかったりっていうところでスコアを落としてしまっている」と課題を挙げた。ショットをつけきれなかったことの他に、「なかなかパットも決まらなかったですし、ショットで寄らなかったというのもありますけど、そこをパターでカバーができていなかった。その辺でスコアが作れていなかったのかなと思います」と2日間ともに30回を超えてしまったパッティングにも悔しさをにじませる。昨年の平均パット数のスタッツでは6位の『28.92』を記録している山下にとっては、思うように入らなかった予選ラウンドとなった。次戦は、来週の4月2日から行われる「アラムコ選手権」だ。そこに向けて「タテ距離の練習や番手選びであったり、その辺が噛み合っていなかったなと今週は特に感じたので、切り替えて、また来週に向けて頑張りたいと思います」と調整に励む。昨年大会に続き予選落ちとなった悔しさを糧に、次戦以降で山下らしいゴルフを展開したい。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子ツアー 第2ラウンドの結果
タイガー・ウッズがまたもや横転事故！ ケガはないが検査拒否などで勾留へ
日本勢は？ 米ポイントランキング
渋野日向子は“ヘッドを浮かせて”パット数-11 予選落ちに悔いも…「悪い方向にはいっていない」
米下部の石川遼は？ 大会2日日の成績