佐久間大介テレビアニメ初主演『風を継ぐもの』2027年1月放送＆2026年劇場先行版公開 新PV解禁で追加キャストに大森日雅
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が声優としてテレビアニメ初主演する『風を継ぐもの』の新PVが公開され、2027年1月にCBC／TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて放送され、これに先駆けて今年、劇場先行版が公開されることが発表された。あわせて追加キャストなど新情報が解禁された。
【画像】ジト目がかわいい！大森日雅が演じる『風を継ぐもの』クロスケ
新PVでは、壬生浪士組の前に現れる記憶を失った主人公・立川迅助、記憶を失った迅助を気にかける壬生浪士組副長助勤・沖田総司、迅助と同じく壬生浪士組に所属する隊士・小金井兵庫、壬生浪士組副長の土方歳三、壬生浪士組局長の近藤勇のメインキャラクターたちがフィーチャーされた。
追加キャストは、新選組と共に屯所で暮らす猫・クロスケ役を大森日雅が演じる。
PVはボイス初解禁となる土方、近藤、そしてクロスケの鳴き声も入った、それぞれの魅力がたっぷり詰め込まれた映像に仕上がっている。また、土方歳三と近藤勇の新ビジュアルが公開された。
本作は、アニプレックス、Live2D、ドライブの3社がタッグを組み、激動の時代に生きた若者たちの刹那の青春を、オリジナルテレビアニメーションとして丁寧な描写と新解釈で描く、新感覚本格時代劇アニメーション。監督・河村友宏氏×脚本・成井豊氏×音楽・岸田繁氏という布陣で、新選組を題材にLive2D技術を用いたまったく新しい映像表現となる。主人公・立川迅助役の佐久間のほか、沖田総司役を梶、小金井兵庫役を悠木碧、土方歳三役を内山昂輝、近藤勇役を中村悠一が演じることが発表されている。
■大森日雅コメント
以前、河村監督の作品で猫の沖田総司を演じさせていただきましたが、今回はにゃんと！新選組の猫になることができました！猫を演じられて本当に幸せです！お家でクロスケの声を出すと、愛猫たちがお喋りしてくれてとても楽しいです。現場でもクロスケは気ままに心の中でおしゃべりしています。新しい新選組の風を感じながら、本作を楽しんでいただけたらうれしいです。「風つぐ」と新選組、そして皆さんに幸せを運ぶ招き猫になれますように。よろしくにゃ〜！
【画像】ジト目がかわいい！大森日雅が演じる『風を継ぐもの』クロスケ
新PVでは、壬生浪士組の前に現れる記憶を失った主人公・立川迅助、記憶を失った迅助を気にかける壬生浪士組副長助勤・沖田総司、迅助と同じく壬生浪士組に所属する隊士・小金井兵庫、壬生浪士組副長の土方歳三、壬生浪士組局長の近藤勇のメインキャラクターたちがフィーチャーされた。
PVはボイス初解禁となる土方、近藤、そしてクロスケの鳴き声も入った、それぞれの魅力がたっぷり詰め込まれた映像に仕上がっている。また、土方歳三と近藤勇の新ビジュアルが公開された。
本作は、アニプレックス、Live2D、ドライブの3社がタッグを組み、激動の時代に生きた若者たちの刹那の青春を、オリジナルテレビアニメーションとして丁寧な描写と新解釈で描く、新感覚本格時代劇アニメーション。監督・河村友宏氏×脚本・成井豊氏×音楽・岸田繁氏という布陣で、新選組を題材にLive2D技術を用いたまったく新しい映像表現となる。主人公・立川迅助役の佐久間のほか、沖田総司役を梶、小金井兵庫役を悠木碧、土方歳三役を内山昂輝、近藤勇役を中村悠一が演じることが発表されている。
■大森日雅コメント
以前、河村監督の作品で猫の沖田総司を演じさせていただきましたが、今回はにゃんと！新選組の猫になることができました！猫を演じられて本当に幸せです！お家でクロスケの声を出すと、愛猫たちがお喋りしてくれてとても楽しいです。現場でもクロスケは気ままに心の中でおしゃべりしています。新しい新選組の風を感じながら、本作を楽しんでいただけたらうれしいです。「風つぐ」と新選組、そして皆さんに幸せを運ぶ招き猫になれますように。よろしくにゃ〜！
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