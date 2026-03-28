岩手県は２４日、クマ対策関係部局長会議を開催し、「ツキノワグマ出没注意報」を発表した。

３月中に注意報を出すのは初めて。冬眠明けのクマの活動が今後活発化することが予想されるため、例年４月以降だった発表を前倒しした。

県庁で開かれた会議には、県幹部ら約２５人が出席。県の施設周辺での刈り払いの実施や緊急銃猟にあたるハンターへの報酬の補助など、新年度のクマ対策の取り組みを共有した。

県は３月に狩猟免許を持つ５人を「ガバメントハンター」として採用。４月にはクマなどの野生動物を管理する専門職員１人を新たに採用する。効率的なクマの捕獲方法を調査したり、ガバメントハンターと連携して捕獲技術向上に向けた研修を行ったりする。

会議では、クマが目撃された位置を共有できるアプリ「Ｂｅａｒｓ（ベアーズ）」の運用についても説明。県の公式ＬＩＮＥを通して、２４日から目撃情報を登録・閲覧することができるようになった。

達増知事は「クマが冬眠から目覚めるこの時期は警戒が必要。今後も市町村や猟友会などと連携し、県民の安全安心の確保に取り組む」と話した。

県によると、今年度のクマの捕獲数は１１８４頭（１月末時点）に上り、出没件数とともに過去最多となった。冬に入り出没は大幅に減ったが、２月には花巻市、３月には宮古市でクマによる人身被害が発生している。