◇MLB ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）

前日の日本時間27日にシーズン開幕戦を迎えたドジャース。開幕セレモニーで球場の雰囲気を盛り上げていましたが、2試合目の試合前にはチャンピオンリングの贈呈式を行い、本拠地のムードを盛り上げました。

昨季のワールドシリーズで優勝し、2年連続のワールドシリーズチャンピオンに輝いたドジャース。この日の贈呈式では、選手たちが名前をコールされるとともに登場し、ファンの歓声を浴びながら、青い箱に入ったキラキラと輝くリングを受け取りました。選手たちは指輪を取り出して指にはめたり、お互いに指輪を見せ合ったりして笑顔。記念撮影にも応じました。

その後は、始球式の一環として昨季現役を引退した元ドジャースのクレイトン・カーショーさんが登場。先日のWBCにもアメリカ代表で選出されていたカーショーさんは、見事なボールを投じます。ボールを受けたフレディ・フリーマン選手とハグすると、カーショーさんにもチャンピオンリングがプレゼントされました。

カーショーさんは18年にわたってドジャース一筋でプレー。通算223勝、3052奪三振、防御率2.53をマークするなど、ドジャースのスター選手として活躍してきました。昨季は史上20人目となる3000奪三振をマーク。ドジャースのワールドシリーズ制覇にこれまで3度貢献しています。