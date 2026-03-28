辻希美、夕飯準備中の広々キッチン公開 種類豊富なメニューに「尊敬する」「家族への愛を感じる」
【モデルプレス＝2026/03/28】タレントの辻希美が3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕飯準備中のキッチンの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「広々してて使いやすそう」夕飯準備中のキッチン公開
辻は「夕飯準備中の図」と題し、調理中のキッチンを投稿。コンロの上には鍋で煮込まれるカレーや、フライパンで焼いているピーマンの肉詰めが並んでいる。さらに調理台の上には、レンコンやキャベツ、ブロッコリーなどの野菜に加え、えのきの肉巻きが木製の蒸し器に並べられており、ヘルシーかつ種類豊富な夕飯を準備している様子を披露している。
この投稿に、ファンからは「料理のレパートリーが広くて尊敬」「栄養バランスばっちり」「蒸し器を使った料理が美味しそう」「品数の多さに家族への愛を感じる」「忙しいのにしっかり手作りしててすごい」「キッチン綺麗」「広々してて使いやすそう」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「広々してて使いやすそう」夕飯準備中のキッチン公開
◆辻希美、夕飯準備中のキッチン公開
辻は「夕飯準備中の図」と題し、調理中のキッチンを投稿。コンロの上には鍋で煮込まれるカレーや、フライパンで焼いているピーマンの肉詰めが並んでいる。さらに調理台の上には、レンコンやキャベツ、ブロッコリーなどの野菜に加え、えのきの肉巻きが木製の蒸し器に並べられており、ヘルシーかつ種類豊富な夕飯を準備している様子を披露している。
◆辻希美の投稿に共感の声
この投稿に、ファンからは「料理のレパートリーが広くて尊敬」「栄養バランスばっちり」「蒸し器を使った料理が美味しそう」「品数の多さに家族への愛を感じる」「忙しいのにしっかり手作りしててすごい」「キッチン綺麗」「広々してて使いやすそう」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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