NiziUミイヒ、マリーちゃん姿でディズニーランドへ「可愛さ異次元」「着こなしがオシャレすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/28】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のミイヒ（MIIHI）が3月27日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドを訪れた際、「マリーちゃん」の耳をつけたオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】NiziUメンバー「着こなしがオシャレすぎる」マリー耳つけたディズニーショット公開
ミイヒは「ひさびさのディズニーランド」と報告。「今回はマリーちゃん」とつづり、ディズニー映画『おしゃれキャット』のキャラクター、マリーをモチーフにしたピンクのリボン付きピン留めを身に着けた姿を披露した。
公開された写真では、シンデレラ城をバックに、オーバーサイズのブラウンのレザージャケットにミニ丈のボトムスを合わせたスタイリッシュなコーディネートを披露。また、ディズニー映画「シュガー・ラッシュ」に登場するヴァネロペの世界観に触れ、「大好きなヴァネロペがいっぱいで幸せ空間だった」と満喫した様子もつづっている。
この投稿に、ファンからは「マリーちゃん姿が神がかってる」「可愛さ異次元」「シンデレラ城に負けない輝き」「着こなしがオシャレすぎる」「レザージャケットとマリーちゃんの耳の甘辛コーデ最高」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】NiziUメンバー「着こなしがオシャレすぎる」マリー耳つけたディズニーショット公開
◆ミイヒ、マリーちゃん姿披露
ミイヒは「ひさびさのディズニーランド」と報告。「今回はマリーちゃん」とつづり、ディズニー映画『おしゃれキャット』のキャラクター、マリーをモチーフにしたピンクのリボン付きピン留めを身に着けた姿を披露した。
◆ミイヒの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「マリーちゃん姿が神がかってる」「可愛さ異次元」「シンデレラ城に負けない輝き」「着こなしがオシャレすぎる」「レザージャケットとマリーちゃんの耳の甘辛コーデ最高」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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