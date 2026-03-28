なにわ男子の長尾謙杜が２８日、第１期リニューアルオープンした京都・太秦映画村のオープニングセレモニーに登場した。

ステージイベントでは「太秦サポーター」の就任式も行われた。カチンコ型の任命書を受け取った長尾は大喜び。ただ、そこに「ＳＣＥＮＥ 長尾謙杜様」「ＴＡＫＥ７２８」と書かれているのを目ざとく見つけ「テイク“なにわ”になっていて、すごいミスをしてますよね（笑）」と苦笑い。それでも「素敵なものをいただけたので、お家に飾ろうかと思います」とほほ笑んだ。

映画「侍タイムスリッパー」（２０２３年、安田淳一監督）で、鏡京太郎を演じ、劇中劇の心配無用ノ介が大人気となった俳優・田村ツトムも登場。新しくなった太秦に「先輩たちが築き上げて、紡いでくれた時代劇を、もっと現代の若い女性の方たちにも見ていただけるような新しい時代劇を届けたい。オープンセットで公開撮影もありますので、豪快な立ち回りを皆さんに見ていただければなと思っております」とアピールした。

最後に長尾は出演者を代表して「時代劇１００年、これからの１００年にバトンを渡していけるように、僕たちも頑張っていきますので、よろしくお願いします」と意欲を語った。