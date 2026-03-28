なにわ男子の長尾謙杜が２８日、第１期リニューアルオープンした京都・太秦映画村のオープニングセレモニーに登場した。

新しくなった江戸の町を、着物姿で練り歩いた長尾。約１２００人集まったファンの前を照れながら手を振るサービス精神も見せ、観客席から大きな歓声が上がった。練り歩きの感想を質問された長尾は「すごく緊張しました。こんなにも緊張しながら映画村を歩いたのは初めてです。普段撮影をする時に歩かせていただいていますが、一人で歩いているので、今日はすごい華々しいお散歩でした」とにっこり振り返った。

ステージイベントでは「太秦サポーター」の就任式も行われた。カチンコ型の任命書を受け取った長尾は「うれしい気持ちと恐れ多い気持ちでいっぱいです」と恐縮。映画村の長い歴史に触れ「俳優の方々、そして監督スタッフの皆さんが大切に築きあげられてきた歴史と場所だと思うので、僕でいいのかなっていう気持ちがあったんですけど、すごい頑張るぞという気持ちで今はあふれています」と任命書を手に気持ちを引き締めた。

長尾は映画「室町無頼」（２０２５年）や、「木挽町のあだ討ち」（２６年）の撮影も同所で行っている。新しくなった映画村で「若い世代から時代劇をより盛り上げて世界に広められるようなものにしていきたいなと思うので、皆様もよろしくお願いします」とアピールした。