◆米大リーグ ドジャース５―４ダイヤモンドバックス（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、開幕２戦目となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３打数無安打に終わったが、同点の８回には貴重な進塁打で勝ち越し打につなげ、チームの開幕２連勝発進に貢献した。

大谷は昨季まで１３打数２安打の打率１割５分４厘と苦しめられてきた先発右腕のネルソンに対し、初回戦との１打席目は見逃し三振。３回１死の２打席目は四球、５回１四の３打席目は二ゴロと快音は響かなかったが、昨季から続く連続試合出塁を「３３」にのばした。

ドジャースは２回に先発のシーハンが２死一、二塁でトーマスに右翼線へ適時二塁打を浴びて先取点を許すと、２回にはマルテにソロを浴びてリードを２点に広げられた。それでも３回１死で今季初スタメンのフリーランドがソロを放って１点差に迫ると、大谷とタッカーが２者連続四球で出塁し、ベッツが一時逆転となる１号３ランを放った。

一気に試合をひっくり返したが、踏ん張りきれず。２点リードの４回にはシーハンが四球と二塁打で１死二、三塁のピンチを迎えて降板すると、２番手のドライヤーが右翼線へ２点適時二塁打を浴びて追いつかれ、再び試合は振り出しに戻った。

４〜７回は１人の走者も出せていなかったドジャースだが、４―４で同点の８回。先頭のフリーランドが右中間への二塁打で出塁。今季初めて開幕メジャーをつかみ取った２４歳が今季初スタメンの期待に応え、５イニングぶりに走者を出すと、大谷は二ゴロで走者を三塁に進める貴重な進塁打でチャンスを広げると、タッカーが右前適時打で勝ち越し点を奪った。１点差の９回はディアスが走者を出しながらも締めくくった。

ドジャースは若手有望株のフリーランド、新加入のタッカー、ディアスが活躍。２連覇中ながら新戦力が躍動して開幕２連勝発進となった。