27日から春休みというお子さんも多いのではないでしょうか。

大分県内の行楽地はにぎわいを見せてましたが、ガソリン価格の高騰による影響も出ているようです。

アフリカンサファリ

◆TOS甲斐菜々子記者

「春の陽気の中、多くの家族連れが動物たちとの触れ合いを楽しんでいます」

宇佐市のアフリカンサファリです。春休みの27日もにぎわいを見せていました。

3月は3連休があり、その際も多くの人たちが訪れたそうですが、ガソリン価格高騰の影響と考えられる変化があったといいます。

アフリカンサファリ

◆九州自然動物公園アフリカンサファリ神田岳委園長

「出控えというか、長距離での運転を控えているようで、県外ナンバーが若干減って、大分県のお客さんが増えているような状況」

マイカーやバスで園内を巡って、迫力ある動物の姿を楽しむことができるこの施設。春の行楽シーズンを迎える中、ガソリン価格の高騰で、来場者数の減少やバスの運行費用の増加を招き、運営に影響がでないか懸念していました。

◆九州自然動物公園アフリカンサファリ神田岳委園長

「園の運営においても、とても大きな問題だと思っているし、お客様も出控えるのが(懸念点)ガソリンは少し落ち着いてほしい」