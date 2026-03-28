今季からJFLに昇格したジェイリースFCとヴェルスパ大分という県内のチーム同士が対戦する大分ダービーが、28日大分市で実現します。

両チームの意気込みを取材しました。

ジェイリースFC

JFLのリーグの秋春制への移行に伴い両チームは6月にかけて特別大会に臨んでいます。ジェイリースFCはチーム創設9年目。

2025年11月の全国地域サッカーチャンピオンズリーグで優勝しJFL昇格を決めました。

3月22日の開幕戦でJFL初勝利を挙げ勢いに乗っています。

その開幕戦でチームにとってのJFL初ゴールを決めたのが池田柚生選手22歳。

実は4月から、家賃債務保証などを行うジェイリースに入社する新社会人でもあり、サッカー選手としても会社員としても“結果”が求められます。

◆ジェイリースFC池田柚生選手

「ほんとに今までサッカーしかやってないので、まずはしっかり(仕事にも)慣れて、サッカーに良い影響を与えられるように頑張っていきたい」

ジェイリースFC

チームの特徴は、堅い守備。センターバックの山田将之選手やボランチの八反田康平キャプテンなどが中心となりボールを奪って素早い攻撃を仕掛けます。

◆DF 山田将之選手

「相手のフォワードにまずは仕事をさせないとか、全体を統率するコーチングとかを見てほしい」

◆MF 八反田康平キャプテン

「同じ県内同士でダービー。皆さんにも注目してもらえたら、もっともっと大分のサッカーも盛り上がると思う。僕たちもそういう戦いができることは燃えるので本当に楽しみな試合」

ヴェルスパ大分

対するは、JFL15シーズン目のヴェルスパ大分。

今季就任した田中博新監督のもと丁寧にボールを繋ぐサッカーが特徴です。

J1セレッソ大阪などに所属していた福満隆貴選手がプレー面でも精神面でもチームを引っ張ります。

また、得点の期待がかかるのが大分トリニータでもプレーした高澤優也選手。181センチの高さに加え技術も備えたストライカーです。

◆ヴェルスパ大分高澤優也選手

「やっぱり得点王を狙いたいと思ってる。2桁(ゴール)はとりたい」

ヴェルスパ大分

最後尾からチームを支えるのは、大分南高校出身のゴールキーパー姫野昂志選手。在籍14年目のチーム最古参です。

キャプテンを置かないという田中監督の狙いのもとでチームを引き締めています。

◆姫野昂志選手

「チームがいい雰囲気になるようにというのは常に心掛けている。（大分ダービーは）結果で示したいと思うので、必ずプライド をもって勝って終わりたい」

JFLカップの大分ダービーは、28日大分市にあるジェイリーススタジアムで午後3時キックオフです。