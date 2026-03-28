歌手和田アキ子（75）が28日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。29日に最終回を迎えるTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）で自身に課していたルールを明かした。

「おまかせ！」の最終回を迎える前日のラジオ生放送でいきなりハプニング。和田はタイトルコールで「アッコのいいかげんに1000回」とかすれ声で切り出した。「ごめんなさいね、こういう声が出るようになったのも…昨日よりは出てるんです。昨日はおとといよりも出てるんです」と説明。その上で「おまかせ！」について言及した。

和田は「今が一番真剣に話しているかも分からない。明日、普通通りゲームやったり。出演者多いから。発表になったらしいけど」と語った。進行の垣花正から「アッコさんずっとおっしゃってますけど、この40年続いた『おまかせ！』という番組でキャスティングに口を出してこなかった」と話を振られ、和田は「1回もしてない。本当に知らない」と返答。「おまかせ！」の台本は3ページだという。

「おまかせ！」番組公式Xは「レギュラー放送最終回」「3月29日の『#アッコにおまかせ！』に出演する準レギュラー」と書き出して、出演タレント名を列挙。出川哲朗、勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山、陣内智則、井戸田潤、囲碁将棋、見取り図、ニューヨーク、朝日奈央、岡田紗佳、中川安奈、山之内すず、なえなの、立花琴未(CANDY TUNE)、白石まゆみ(SWEET STEADY)が出演するという。