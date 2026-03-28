◇MLB ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）

日本時間27日に行われた開幕戦で勝利したドジャース。ダイヤモンドバックスとの2戦目でも逆転勝利で2連勝としました。

前日には先発の山本由伸投手が先制弾を浴びる中、2度のビッグイニングをつくり逆転勝利していたドジャース。2戦目も先制を許すも、3回にはアレックス・フリーランド選手とムーキー・ベッツ選手にHRが生まれ、一挙4得点で逆転に成功します。

それでもドジャースの先発エメ・シーハン投手が、4回にランナーをため降板。続くジャック・ドライヤー投手が2人のランナーを返し、同点に追いつかれました。

以降は両チーム得点が生まれず8回に突入。ここで試合が動きます。3回にもソロHRを放っていたフリーランド選手が先頭で打席に向かうと、2塁打で出塁。大谷翔平選手のゴロの間に3塁へ進塁すると、続くカイル・タッカー選手の2試合連続タイムリーで勝ち越しに成功しました。

最終回には今季からドジャースでプレーする新守護神エドウィン・ディアス投手が登板。昨季メッツで防御率1.63、28セーブをあげた右腕は、四球でのランナーは許すも2つの三振で試合を締めました。