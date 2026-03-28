わーすたが、今冬でのグループ解散を発表した。

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本情報は、3月27日に行われた11周年公演『The World Standard～君と♡世界じゅう！1周年！～』のライブ内MCにて発表されたもの。

また、今回の発表にあたりグループオフィシャルサイトを通じてメッセージを公開。「グループの今後やメンバーそれぞれの未来について、幾度となく話し合いを重ねてまいりました。その結果、この度わーすたは、今冬開催を予定しておりますラストライブをもちまして、11年の歴史に幕を下ろすこととなりました。」とし、「結成から11年という長きにわたり、結成当初から思いを共にするオリジナルメンバーで、今日までわーすたという場所を大切に守り、走り続けることができたのは、どんなときも一番近くで寄り添い、支えてくださった「わーしっぷ」の皆様、そして関係者の皆様の温かい愛情があったからこそです。」とファンへの感謝を伝えた。

さらに、メンバー一人ひとりがファンへの想いを語った個別メッセージも公開。リーダーの廣川奈々聖は「皆がわーすたを選んで応援してくれたこと。自分がわーすたを続けてきたこと。絶対に後悔が残らないように、この先もずっと変わらない気持ちで、最後まで駆け抜けていきます。」とコメントしている。

【オフィシャルサイト掲載文】

わーすたから皆様へ大切なお知らせ

平素よりわーすたを応援いただき、誠にありがとうございます。グループの今後やメンバーそれぞれの未来について、幾度となく話し合いを重ねてまいりました。その結果、この度わーすたは、今冬開催を予定しておりますラストライブをもちまして、11年の歴史に幕を下ろすこととなりました。突然の発表となり、驚かせてしまったことを心よりお詫び申し上げます。

「The World Standard」というグループ名の通り、海を越えて世界中のファンの皆様と出会い、数え切れないほどの素晴らしい景色を見ることができました。そして、結成から11年という長きにわたり、結成当初から思いを共にするオリジナルメンバーで、今日までわーすたという場所を大切に守り、走り続けることができたのは、どんなときも一番近くで寄り添い、支えてくださった「わーしっぷ」の皆様、そして関係者の皆様の温かい愛情があったからこそです。心から感謝申し上げます。

わーすたとして皆様と過ごせる時間は限られておりますが、皆様からいただいたたくさんの愛に最後まで応えられるよう、ありったけの感謝を胸に、精一杯活動してまいります。だからこそ、私たちの集大成となるラストステージまで、どうか私たちと一緒に駆け抜けてください。

最後のその瞬間まで、皆様と最高の思い出を作り続けていきたいと思っております。これまでと変わらぬ温かい応援を、何卒よろしくお願いいたします。

わーすたスタッフ一同

【わーすた メンバーコメント】

・廣川奈々聖

大好きなみんなへ

この度、冬頃を目処にわーすたの活動を終了するというお知らせをさせていただきました。これを聞いたとき、皆はどんな顔をするのかな、どんな気持ちでこれを読むのかな、そんなことを考えると胸がぎゅっとなります。

わーすたになることをきっかけに高校1年生で上京して、気づいたらもう何年も経っていました。

明確にいつまで続けるとかを考えたことはなかったけど、自分は長くこのグループに人生を捧げるのかもしれないな～っていう感覚は最初からあった気がします。

メンバーの卒業や、きっとみんなの想像を超えるような環境変化もあった中、もしこの4人で10周年を迎えることができたら本当にすごいな～って。昔は考えもしなかったような小さくて大きな目標がいつからか自分の中でできていて、気づけばそれも通り越して、もうすぐで11周年。

なんでも「好き」という気持ちだけじゃ続けられないと思うけど、ここまで続けてこられたのは間違いなく、わーすたが「好き」だからでした。

みんなの目に映るわーすたはいつまでもキラキラしていたいし、自分にとっての宝物のようなものだからこそ、胸を張って良いもの・良いライブを届けられるグループだと思える状態で最後を迎えたい。今回のことは、4人でたくさん話し合って、ちゃんと4人で決断しました。そして、ここから活動を終えるまでに、本当は叶えたかったけど、叶えられずに終わってしまう夢もあります。ごめんね。

ここから、ひとつひとつの出来事、季節が最後になっていくのを感じながら過ごしていく日々は、どんな感覚なのか、今はまだ想像がつきません。

だけど、皆がわーすたを選んで応援してくれたこと。自分がわーすたを続けてきたこと。絶対に後悔が残らないように、この先もずっと変わらない気持ちで、最後まで駆け抜けていきます。

大切な皆に、残りのわーすた人生で精一杯の恩返しをさせてください！

そして、皆が悲しいって思ってくれたり、悔しいって思ってくれたり、どんな感情も全部受け止めさせてください。

たくさんのアイドルがいる中で、わーすたを好きでいてくれて、本当にありがとう！

私たちは私たちらしく、ずっと変わりません！

これからも、最後まで。わーすたをよろしくお願いします！

・松田美里

いつも応援してくださっている皆さまへ。

発表がありました通り、来たる冬をもって、わーすたは解散することとなりました。これまで出会ってくださったすべての皆さまに、心から感謝の気持ちでいっぱいです。

私の芸能活動には、わーすた以前の履歴がありません。高校1年生から始まったこの11年の活動は、なにもかもが初めての経験で、それが私の人生になりました。

アイドルになって、人が与える影響は想像以上に大きいのだと感じて、たとえ他人であっても影響を受けた存在は特別になるのだと知りました。その中で、たっぷり愛されてきた私たちは幸せです。わーすたとして、そして私自身は、皆さまに良い影響を与えられていたでしょうか。これまでの活動が誰かの力になっていたら嬉しいな。

いつか訪れるものだとは分かっていながら、目の前のやり甲斐に夢中でした。今はついに来たのだと思っています。

毎日たくさん考えて、メンバーと話し合いを重ねていく中で、“解散”は大切なものを宝箱にしまっていくような感覚になっていきました。

楽しいことも大変なことも、すべてがかけがえのない財産です。

皆さまの存在に、何度も支えられてきました。最後の日まで、大切にさせてください。

わーすたを愛してくださり、本当にありがとうございます。最後まで、どうぞよろしくお願いいたします。

大好きです。

・小玉梨々華

わーすたと出会ってくれた全ての皆様へ

わーすたは次の冬を目処に活動を終了する決断をいたしました。目まぐるしく様々な事が変わり続けるこの世界で11年以上活動ができたのは本当に皆様のおかげです。いつも応援してくださりありがとうございます。

私はわーすたが大好きです。みんなのことが大好きです。

わーすたは言葉で表すことが難しいくらい私の中で特別で大切な場所です。落ち着く場所でもあり11年続いている当たり前の日常でもあり唯一無二の私の居場所でした。

こんなに大切に想っているグループを沢山の方に愛していただけてすごく嬉しいです。それと同時にわーすたのメンバーであることをとても誇らしく思っています。

11年前、中学生ながらにたくさん悩んで葛藤してそれでもわーすたになる決断をした自分を褒めてあげたいです。

普段あまり自分に自信が持てない私だけどステージに立っている時とみんなが温かい言葉をくれる瞬間はすごく強くなれました。私を強くしてくれて、成長させてくれてありがとう。

最後の日までわーすたの小玉梨々華としてステージに立てる幸せを噛み締めながら私らしく全力で頑張ります。そしてこれからも変わらず皆様との時間を大切に過ごしていきますので最後までよろしくで最後までよろしくお願いいたします！

・三品瑠香

長い時間わーすたとして過ごしてこられたこと、容易に想像できた未来ではないですたくさんの愛にここまで連れてきていただきました私のこのアイドル人生に触れてくれたあなたに、心からの感謝を伝えたいですあなたに出会えたことが、今もこの先も私の宝物だよ

わーしっぷの幸せが私の中の一番大切なことで笑顔をみて、言葉をもらって嬉しい日々の中で過ごすことができました一緒に見た夢を叶えられないままでごめんね。

わがままだけれど、大切で大好きなわーすたという場所をずっと大好きなままでいたいから受け止めてもらえたらうれしいです

楽しかったって、思い出したくなる日ばかりを増やしていようね

（文＝リアルサウンド編集部）