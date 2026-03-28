◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー阪神（3月28日、東京ドーム）

巨人の先発はハワード投手。去年、楽天で阪神とは一度対戦しています。その時には森下翔太選手と大山悠輔選手にタイムリーを許し、5回2失点。大山選手には3打数2安打と少し苦手にしている印象です。

阪神は郄橋遥人投手。オープン戦4試合で15イニングを投げ、19奪三振と素晴らしい数字。プロ9年のキャリアで初めて開幕ローテーションに組み込まれました。巨人では岸田行倫選手が7打数5安打と得意にしています。

解説は原辰徳さんと能見篤史さん。

原さんは「阪神はきょうは打線が火を噴かないと勝てない、というふうに向かってくると思う。それをジャイアンツのピッチャー陣が抑えきれるか。きのうのような形で、先取点を取って、主導権を握れるかが重要ですね」と説明。「ジャイアンツの今年のスタメン、ベンチ入りメンバーは新鮮な顔ぶれ。可能性のある選手が多くいる。どこかで良いスタートを切ってほしいなと思います」と続けました。

「阪神は王者、円熟期を増した選手が多い。ジャイアンツが胸を借りるつもりで、チャレンジ精神を持って向かっていけるか。阪神は初心に戻って、がむしゃらにいくのか、横綱のように受けるのかを見たいですね」

能見さんは「きのうの戦い方は、投手として見るなら、いやなことをされている。松本剛選手の粘り、結構こたえる部分はあるんですよね。年間通して、ああいう粘りは頭に残る。それがどう影響するかですね。高橋投手も同じことをされるとキツいんじゃないかなと思います」と語りました。

プレーボールは午後2時です。