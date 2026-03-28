石川祐希がサッカー南野拓実に直筆エール！「この時間が必ずこれからにつながる」

プロバレーボールプレーヤーの石川祐希が、左ヒザの重傷からの復帰を目指すサッカー日本代表の南野拓実へ、熱い直筆メッセージを贈った。

これは、両選手がともにコンディショニングのサポートを受けているスポーツサプリメントブランド「DNS」による特別企画「南野拓実選手DNS応援ダブルキャンペーン」の一環として実現したものだ。南野選手は2025年12月の試合中に左ヒザ前十字靱帯断裂という選手生命に関わる大きなケガを負い、現在は懸命なリハビリを続けている。

同じく世界最高峰の舞台で戦い、自身も今はヒザのケガで苦しんでいる石川は、リハビリに励む戦友に対し、「この時間が必ずこれからにつながると思います。今の自分としっかり向き合って、焦らずに復帰してください。応援しています」と、アスリートとしての深い敬意と共感が込められたエールを綴った。

4月1日から始動する本キャンペーンは、石川のような「DNSファミリー」のアスリートたちだけでなく、ファンの声も力に変えて南野選手へ届けようという取り組みだ。キャンペーン期間中にDNSの商品を購入して特設サイトから投稿されたエールは、実際の「応援フラッグ」にプリントされ、後日南野選手本人へと手渡しされる予定となっている。また、投稿されたすべてのメッセージは特設サイト内の「デジタル応援フラッグ」上でも順次公開される。

さらに、キャンペーンへの参加者には抽選で、南野選手本人からのアンサーメッセージ動画や、愛用しているモデルの直筆サイン入りスパイク（アディダス プレデター）、オリジナルイラスト付きの限定シェイカーといった貴重なアイテムがプレゼントされる。

石川らトップアスリートの輪に加わり、ファン一人ひとりの声を「応援フラッグ」という形ある力にして届ける。バレーボール界のエースとともに、困難に立ち向かうアスリートの再挑戦を後押ししてみてはいかがだろうか。

【キャンペーン概要】

名称：～ともに前へ GO TAKI!!～「南野拓実選手DNS応援ダブルキャンペーン」

開催期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）

特設サイト：https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_dns/minamino-cp2026/