◇MLB エンゼルス 6-2 アストロズ(日本時間28日、ダイキン・パーク)

エンゼルス・菊池雄星投手がアストロズ戦に先発登板し、5回途中2失点で勝ち負けは付きませんでした。

開幕2戦目を託された菊池投手。1点の援護を受けて今季初のマウンドに上がるも初回、2アウト2塁から自らの暴投と捕手の悪送球が絡み同点に追いつかれます。

それでも直後にチームが3点勝ち越しに成功。その裏、菊池投手は2アウトから連打を許し、2アウト1、3塁のピンチに。それでも後続をセカンドゴロに抑え、この回を無失点で切り抜けました。

その後3回と4回もスコアボードに0を並べた菊池投手。しかし5点リードの5回、先頭のヨルダン・アバレス選手に低め変化球をとらえられソロホームランを浴びます。

さらに1アウト後にホセ・アルテューベ選手に単打を打たれると、ここで降板に。勝利投手の権利まであと2アウトとしながら、無念の交代となりました。

この日は4回1/3を86球、8被安打(1被本塁打)、3奪三振、1与四球、2失点の内容。菊池投手に勝ち負けは付きませんでした。

なおその後試合は動かずエンゼルスが勝利。敵地で開幕2連勝を飾っています。