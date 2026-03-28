ヨルダン川西岸地区にあるパレスチナ人の家屋に現れるイスラエル軍の兵士/Cyril Theophilos/CNN via CNN Newsource

（CNN）イスラエル人入植者がパレスチナ人数人を残忍に襲撃し、彼らの村に違法な「前哨地」を新たに設置してから12時間後、イスラエル軍が介入に乗り出した。

しかし兵士たちは入植者を拘束したり、違法な前哨地を撤去したりはせず、タヤシル村のパレスチナ人住民と、この侵入を取材していたCNNの取材班に狙いを定めた。

「止まれ！ 座れ！ 座れ！」。イスラエル兵の一人が叫び、我々と、我々が話していたパレスチナ人にライフルを向けた。

73秒後、兵士の一人はCNNの報道カメラマン、シリル・セオフィロス氏に背後から近づくと首を絞めて地面に押し倒し、カメラを破損させた。

数分以内に、我々と周辺にいた数名のパレスチナ人は兵士たちに拘束された。

拘束中の2時間で、多くの兵士を突き動かす入植者のイデオロギーが浮き彫りになった。占領下のヨルダン川西岸で活動する兵士らは、しばしば入植活動に従事する。彼らの発言はジャーナリストや活動家、パレスチナ人らによって記録された膨大な証拠を裏付ける。そこから見えてくるのは、イスラエル人入植者によるパレスチナ人への襲撃及び彼らの土地への侵入を、兵士たちが支持もしくは傍観する姿だ。

メイアと名乗るイスラエル兵は、自分がタヤシル村で守っている前哨地がイスラエル法の下では違法であることを認めた。同法は既存の入植地に関しては合法としているが、これは国際法に反する見解だ。

「しかし、ここもいずれは合法な入植地になるだろう」とメイアは言った。「ゆっくりと、徐々にそうなる」

その実現に協力しているのかと問うと、彼は「もちろんだ。同胞を助けている」と即答した。

メイアは入植者の常套（じょうとう）手段を説明した。それはパレスチナ人の土地に前哨地を建設し、イスラエル兵の保護もしくは不作為を頼みにしつつ、最終的に前哨地を合法化する政府令を得るというものだ。イスラエル史上最も右派的な現政権は、2023年10月7日のイスラム組織ハマスによるイスラエル攻撃以降、そうした前哨地を数十カ所合法化してきた。

メイアともう一人の兵士（セオフィロス氏を襲撃した兵士）は、極右政権の閣僚たちの言葉を繰り返し、ヨルダン川西岸全域はイスラエルとユダヤ人のものだと主張した。彼らはまた、すべてのパレスチナ人をテロリストと呼び、復讐を口にした。

兵士たちは18歳のイスラエル人入植者、イェフダ・シャーマンさんと友人だったと明かした。イスラエル当局は、シャーマンさんがパレスチナ人の運転手が運転する全地形対応車（ATV）に衝突されて死亡したと主張している。しかしこの地域のパレスチナ人たちはこの説明に反論。シャーマンさんはパレスチナ人から羊を盗もうとしていたと訴えている。

「もしあなたに兄弟がいて、彼らがその兄弟を殺したらどうするだろうか？」。兵士の一人がそう尋ねた。

我々が「つまりそれが復讐か？」と聞き返すと、「復讐だ」とメイアは答えた。

兵士たちが復讐を行うのは普通のことかと問われると、メイアは若者を殺害するような者たちに対して国家が何もしなければ、結局のところ自分たちが行動せざるを得なくなると示唆した。

ハマスによる前述の攻撃後、入植者による暴力は急増した。背景には復讐心とイスラエル政府によるヨルダン川西岸地区の入植地拡大という危険な組み合わせがある。

イスラエルの人権活動家やジャーナリストは、こうした攻撃を「ユダヤ人テロ」と形容するようになっている。イランとの戦争が世間の注目を集める中、攻撃はここ数週間で再び激化している。

イスラエル軍はCNNに対し、「今回の事件における兵士の行動は、ユダヤ・サマリア地区で活動するイスラエル国防軍（IDF）兵士に求められる行動とは相容れない」と述べた。軍は今回の事件について「徹底的に調査する」としたが、本報道で取り上げられた入植者の前哨地や、ヨルダン川西岸における入植者による暴力増加に関するCNNの質問には回答しなかった。

「カメラだけが武器」

病院のベッドに横たわるアブドラ・ダラメさん（75）は、まさにそうした暴力の証人だ。出血と痣（あざ）に見舞われ、顔は腫れ上がっている。頭蓋骨（ずがいこつ）と顔面を骨折し、歯を折られるほどの凄惨（せいさん）な暴行を受けた。

タヤシル村の家族や複数の目撃者によると、入植者たちが真夜中にダラメさんの家に押し入り、暴行を加えたという。

息子のサミ・ダラメさんは、ベッドで血まみれになった父親を発見したと語った。

「父は当時眠っていた」「こんなことは普通じゃない」

住民によると入植者たちは26日未明、タヤシル村に押し入った。空に向けて発砲し、複数のパレスチナ人を殴打したという。夜明けまでには、新たな前哨地が村の中に建設されていた。

「自分の家にいても怖くて寝られない」と、自宅近くの新しい前哨地を見下ろしながら、住民のイマド・ダバクさんは言った。「子どもたちを連れて、今夜ここを出るつもりだ」

ダバクさんによれば、軍は入植者を前哨地から排除する意思を示していない。

入植者が戻ってきたら、唯一できるのは携帯電話で彼らを撮影することだとダバクさん。力ずくで抵抗すれば、殺されることはなくても警察に捕まり、投獄されてしまうだろうと語る。

「カメラが私の唯一の武器だ。自分の無実を証明できるのはこれしかない」