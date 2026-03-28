◆米大リーグ ブルージェイズ３Ｘ―２アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ＷＢＣベネズエラ代表として世界一に輝いたブルージェイズのヒメネスが、開幕戦のラッキーボーイとなった。

１点を追う５回１死二、三塁で迎えた第２打席は相手外野手のコミュニケーションミスで左中間へ一時逆転の２点三塁打。三塁走者の岡本がメジャー初得点となった。２―２の９回は２死二、三塁からヒメネスの右前打で岡本が生還してサヨナラ勝ちとなった。

「試合に勝てたのが一番。岡本とアーニー（クレメント）は素晴らしい打席内容を続けていた。ＷＢＣでチャンピオンになると、やっぱり気分が違う。自分たちの国に勝利をもたらしたことへの喜びや幸福を感じている。人々を幸せにできたことが、自分にも幸福をもたらしてくれたんだ。この気持ちをずっと持ち続けていたいね」

昨年１０月はポストシーズンでワールドシリーズに勝ち進み、今年の３月はＷＢＣでは世界一に。大舞台を経験し「今日のような９回２死の場面でプレーする助けになった」と振り返る。 この日の下位打線は７番・岡本、８番・クレメント、９番・ヒメネス。日本代表、米国代表、ベネズエラ代表とＷＢＣの各国代表選手が全得点に絡む結果となった。「その通り。この３週間、こういう雰囲気の中でプレーしてきたのでね」とヒメネス。けがや疲れなどリスク面も指摘される大会だが、ブ軍の場合は３人が好調を維持しつつ開幕に臨み、“ＷＢＣ効果”も出ているようだ。