「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が27日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。意外な休日の過ごし方を明かした。

MCの藤ヶ谷太輔から「ずっと忙しくないですか」と問われたあのは「そう。かれこれ4、5年はずっと忙しくて」と打ち明けた。

「けどまあ忙しそうですねえって言われるけど、そんな…」とそれほどではないとあのちゃん。藤ヶ谷が「休みの時間とか自分の時間とかも取りながら」と続けると、「最近、今年に入って頑張って取るようにしています」と明かした。

MCの笑福亭鶴瓶が「個人情報やけど、そんな時は一人で旅行行ったりするの？」と尋ね、あのは「ええ、言いたくない」とポツリ。「いや、行かないです。旅行」と続けた。

藤ヶ谷が「行かないの？」と驚きを口にすると、「行かないです。全部予約必要だったり、急に行けないじゃないですか。それがちょっと…。予約の電話とかができないので」とぶっちゃけた。

鶴瓶は「俺も絶対ようせんわ」と予約ができないことに対しては同調し、「あ、自分のこと何もできないんですか」と上から目線。鶴瓶は「放っといてくれや！言いたくない」と話して笑わせた。