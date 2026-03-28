『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』豪華な追加キャスト4人発表
テレビアニメ『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』（10月放送）のキービジュアルが公開された。キャラクターデザイン栗田聡美描き下ろしの美麗なイラストになっている。
【写真】肌真っ白！田村ゆかり…豪華キャスト4人
また、追加メインキャスト情報として、クラリッサ・アバネシー役を田村ゆかり、イーノック役を土岐隼一、ファビアン・ワイナー役を山下大輝、シャーロット役を島袋美由利が担当する。
■イントロダクション
「剣の才能がない」と言われながらも騎士を目指す少女・フィーア。
死にかけた彼女が思い出したのは、なんと規格外のチート能力を持つ「大聖女」としての前世で！？
大聖女として騎士とともに戦い、
最後に魔王の右腕によって無残に殺された300年前の過去だった――
記憶を思い出したことで、「大聖女」の力も蘇ったフィーアだったが、
前世で魔王の右腕から「聖女として生まれ変わったら殺す」と脅されたことを思い出し、
その力を隠しながら騎士として生きていくことを決意する。
しかし傷ついている人を見たら放っておけないフィーアは、
度々遭遇する事件で頻繁に力を使ってしまう。
果たして聖女であることをひた隠し続けることができるのか…！？
■キャスト
フィーア・ルード：若山詩音
ザビリア：徳留慎乃佑
サヴィス・ナーヴ：梅原裕一郎
シリル・サザランド：島崎信長
デズモンド・ローナン：畠中祐
ザカリー・タウンゼント：濱野大輝
クェンティン・アガター：杉田智和
クラリッサ・アバネシー:田村ゆかり
イーノック:土岐隼一
ファビアン・ワイナー:山下大輝
シャーロット:島袋美由利
【写真】肌真っ白！田村ゆかり…豪華キャスト4人
また、追加メインキャスト情報として、クラリッサ・アバネシー役を田村ゆかり、イーノック役を土岐隼一、ファビアン・ワイナー役を山下大輝、シャーロット役を島袋美由利が担当する。
■イントロダクション
「剣の才能がない」と言われながらも騎士を目指す少女・フィーア。
死にかけた彼女が思い出したのは、なんと規格外のチート能力を持つ「大聖女」としての前世で！？
最後に魔王の右腕によって無残に殺された300年前の過去だった――
記憶を思い出したことで、「大聖女」の力も蘇ったフィーアだったが、
前世で魔王の右腕から「聖女として生まれ変わったら殺す」と脅されたことを思い出し、
その力を隠しながら騎士として生きていくことを決意する。
しかし傷ついている人を見たら放っておけないフィーアは、
度々遭遇する事件で頻繁に力を使ってしまう。
果たして聖女であることをひた隠し続けることができるのか…！？
■キャスト
フィーア・ルード：若山詩音
ザビリア：徳留慎乃佑
サヴィス・ナーヴ：梅原裕一郎
シリル・サザランド：島崎信長
デズモンド・ローナン：畠中祐
ザカリー・タウンゼント：濱野大輝
クェンティン・アガター：杉田智和
クラリッサ・アバネシー:田村ゆかり
イーノック:土岐隼一
ファビアン・ワイナー:山下大輝
シャーロット:島袋美由利
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