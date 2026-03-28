生後2カ月赤ちゃん乗せた車を“窃盗”…母親が決死の追跡　強行突破で逃走も…数km先で無事わが子と犯人確保　ブラジル・サンパウロ

ブラジル・サンパウロで赤ちゃんが乗った車が盗まれる事件がカメラにとらえられた。

母親は走って駆け寄ったが追いつけず、別の車で追跡したが、最終的に犯人の男を取り押さえ、子どもは無事に保護された。

男は、警察により逮捕されたという。

目を離したすきに…赤ちゃん乗せた車を窃盗

ブラジル・サンパウロで19日に撮影されたのは、自動車ドロボーの瞬間だった。

そして、必死に追いかける持ち主の女性の姿もあった。

車内には、生後まもない赤ちゃんが乗っていたのだ。

当初、女性は赤い車で託児所に7歳の娘の迎えにやって来ていた。

すると、背後から迫る“怪しい影”があった。

Tシャツの男がドアを開け、運転席に乗り込むと車を発進させてしまう。

一瞬の出来事に、女性はぼうぜんとした様子だった。

しかし盗まれた車には、生後2カ月の息子が乗っていて、女性はあわてて追いかけ始める。

すると、車が戻ってきた。

実は、車が逃走した先は行き止まりで、ぐるっと回ってきたのだ。

立ちはだかる女性をよそに車は強行突破し、再び走り去った。

車内にいた赤ちゃんは、どうなってしまったのか。

決死の追跡の末…窃盗犯を確保

すぐさま女性は、託児所の人とともに別の車に乗って、追跡を開始した。

数km離れたところで車を発見し、なおも逃げようとする男を取り押さえることに成功した。

赤ちゃんは無事だった。

地元メディアによると、自動車ドロボーの男は、駆けつけた警察によって逮捕されたという。

（「イット！」 3月24日放送より）