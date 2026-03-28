◇ナ・リーグ ドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。8回の第4打席は勝ち越し機で進塁打を放った。

4─4の8回、先頭・フリーランドが二塁打を放ってチャンスメークし、第4打席を迎えた。相手4番手・ギンケルに対し2ボール2ストライクからの5球目、高め直球を振り抜くと打球は二塁手の元へ。ニゴロに倒れたものの二塁走者・フリーランドを三塁まで進ませた。

次打者・タッカーがきっちり右前適時打を放ち、ドジャースは勝ち越しに成功した。

初回の第1打席は相手先発・ネルソンに対し、1ボール2ストライクからの5球目、低めスライダーに手が出ず、見逃し三振に倒れた。

3回の第2打席はフルカウントから四球を選んで出塁すると、次打者・タッカーも四球で好機を拡大。3番・ベッツが3ランを放って逆転に成功した。

4─4の同点で迎えた5回の第3打席は外角スライダーを引っかけ、ニゴロに終わった。

この日の試合前には昨季のワールドシリーズ連覇を祝うチャンピオンリング贈呈セレモニーが行われ、キラキラ輝くリングを受け取り、笑顔。3連覇に決意を新たにした。