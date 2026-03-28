◆第２７回全国高等学校女子硬式野球選抜大会第７日（２８日、加須きずな球場ほか）

女子のセンバツ準決勝が行われ、４月４日に東京ドームで行われる決勝は佐久長聖（長野）と履正社（大阪）で争われることになった。史上初の４連覇がかかった神戸弘陵（兵庫）は、佐久長聖に逆転で敗れた。

神戸弘陵が初回に２点を挙げるとその裏に追いつき、３回に再び２点を失うと４回に同点と食らいついた佐久長聖。終盤の６回に３たび１点を献上したが、それでもあきらめずにその裏に攻めた。１死一、二塁で松下和歌の「真っすぐを振り抜いた。感触は良かった」という当たりは右越え適時三塁打。初めて勝ち越すと、最終７回の反撃を３人で抑えて６―５で勝利すると、ナインは優勝したかのように決勝進出を喜んだ。

２２年に、西武などでプレーした野々垣武志氏を監督に創部したチームで、全国大会は８強止まり。一方で昨年の秋の全国ユース大会では神戸弘陵を延長タイブレークの末に破っていた。「ここ一番ですごくまとまるチーム。昨年の神戸弘陵で勝ってからは試合ごとに集中し、ミスもなくなってきた」と野々垣監督。再び対戦した強豪との一戦も挑戦者の気持ちを忘れず、前日は２時間のミーティングで相手投手の傾向など全員で共有した。

ナインは、この大会を最後に退任する２人のコーチを東京ドームに連れて行こうを合言葉に団結した。主将の高原千鶴捕手は、「みんなが東京ドームを目指す気持ちが強かったので、その部分で押し勝ったかな。こういう展開になるのはみんな予想していたので、取られても（気持ちは）折れなかったですし、取り返す自信がありました。一度しか行けない夢の舞台なので、楽しんで存分に自分たちの力を発揮したい」と声を弾ませた。

一方の履正社は花巻東（岩手）と対戦。初回に１点を失うが、５回に田村小春の右適時三塁打で逆転。そのまま２―１で勝利し、２年連続の東京ドーム切符を手にした。決勝は４月４日のプロ野球巨人・ＤｅＮＡ戦の終了後（午後７時開始予定）に行われ、佐久長聖は初優勝、履正社は９年ぶり２回目の優勝を争う。