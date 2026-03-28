◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、開幕２戦目となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、８回無死二塁のチャンスで迎えた第４打席は二ゴロだったが、三塁に進めた。１死三塁とするとタッカーが勝ち越しの右前適時打を放った。

ダイヤモンドバックスの先発は、ネルソン。大谷は昨季まで通算１３打数２安打の打率１割５分４厘と苦しめられてきた。初回先頭の１打席目は見逃し三振。前を打つフリーランドがソロを放って１点差に迫った直後の３回１死の２打席目は四球を選んで出塁した。“ロボット審判”こと自動ストライク・ボール判定システム（ＡＢＳ）でボールがストライクになる不運もあったが、しっかりと出塁し、昨季からの連続試合出塁を「３３」に伸ばし、ベッツの一時逆転となる３ランにつなげた。だが、４回に追いつかれ、同点の５回１死の３打席目は二ゴロに倒れた。

同点の８回無死二塁で迎えた４打席目は、右腕・ギンケルの前に二ゴロに倒れたが、走者を三塁に進め、１死三塁でタッカーの勝ち越しの右前適時打につなげた。

１６２試合あるレギュラーシーズンの開幕戦だった前日２６日（同２７日）には、初回先頭の１打席目に、打球速度１１１・１マイル（約１７８・８キロ）という強烈な当たりで右前安打。シーズン１打席目に安打を放つのは、２０年以来６年ぶりだった。その後快音は響かなかったが２四死球で１得点。チームの逆転勝ちに貢献した。

試合開始前には昨季のワールドシリーズ制覇を記念したチャンピオンリングの贈呈式が行われた。大谷は右手の中指にリングをつけて、ナインと記念写真に収まるなどしていた。贈呈式直前に場内で流れた特別映像では「２連覇して３連覇目はなかなかある機会ではない。今年も難しいシーズンになると思いますけど、そこに向けて精いっぱい頑張りたい。左手の薬指以外どこでもつける準備はできている」と意気込みを口にしていた。