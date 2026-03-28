モデルでタレントの滝沢カレンが公開したご飯会ショットにファンは驚いた。

２８日までにインスタグラムで「奇妙なメンバーでご飯した日」と始めて、「友達になりたいと思ってから２年経ち川原さんからようやく誘ってもらえました まさかのノブさんもいて緊張で固まりながらどうやってご飯食べよう、と想像していたら川原さん、春菜さんも誘ってくださいました 最高の安心安全私の支え人、春菜さん 一気にほぐれて、、」とつづり、元「天竺鼠」川原克己、「千鳥」のノブ、「ハリセンボン」近藤春菜と４人で食事会を行う様子をアップした。

続けて「絶対話すことのない方のはなしを聞くことができて楽しくて、もうテレビ観ているみたいに四六時中おもしろいからびっくりです。みなさん食材がくるたびに笑わせてくれる筋金入りのプロだと痛感」と振り返り、「そんな笑いの中心にいたごはんも全て美味しかったです」とまとめた。

最後に「Ｐ．Ｓ．食べ終わったとんでもないタイミングでばかり川原さんが写真撮るのでずっと何食べてるかわからない写真です また行けますように」と締めくくった。

この投稿にネット上では「この４人がしゃべってるだけで良いのでコンテンツ作ってほしい」「一瞬春菜どこ？ってなった」「かわいいし、面白いし最強」「耳グッド」などの声が寄せられている。