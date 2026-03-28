【ひらがなクイズ】解けたらすごい！ 空欄に共通するひらがな2文字は？ ヒントは「団子と夜空」
さまざまな言葉の中に隠れた「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、秋の夜長を楽しむ伝統的な習慣から、得体の知れない恐ろしさを感じる様子、さらに説明のつかない不思議な状態を指す言葉まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
ぶ□□
つ□□
□□ょう
ヒント：旧暦の8月15日などに、お団子やススキを供えて月を鑑賞する行事といえば？
答えを見る
↓
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▼解説
ぶきみ（不気味）
つきみ（月見）
きみょう（奇妙）
得体の知れない「不気味（ぶきみ）」、風雅な「月見（つきみ）」、そして不思議な「奇妙（きみょう）」。季節の楽しみから心に沸き起こる不安感、さらに理屈を超えた状態まで、全く異なる情景が共通の2文字を介してピタリとはまりました。一つの音がこれほど多彩な意味を支えているのは、日本語の面白さを感じますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、秋の夜長を楽しむ伝統的な習慣から、得体の知れない恐ろしさを感じる様子、さらに説明のつかない不思議な状態を指す言葉まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
つ□□
□□ょう
ヒント：旧暦の8月15日などに、お団子やススキを供えて月を鑑賞する行事といえば？
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↓
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正解：きみ正解は「きみ」でした。
▼解説
ぶきみ（不気味）
つきみ（月見）
きみょう（奇妙）
得体の知れない「不気味（ぶきみ）」、風雅な「月見（つきみ）」、そして不思議な「奇妙（きみょう）」。季節の楽しみから心に沸き起こる不安感、さらに理屈を超えた状態まで、全く異なる情景が共通の2文字を介してピタリとはまりました。一つの音がこれほど多彩な意味を支えているのは、日本語の面白さを感じますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)