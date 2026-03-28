ロッテは28日、昨年に続き地域振興活動の一環として、2026年ファーム・リーグ公式戦ホームゲームのうち14試合を千葉県内各地で開催することになったと発表した。

また、5月6日（水・祝）にADEKA袖ケ浦市営球場で開催されるファーム・リーグ公式戦 楽天戦（主催：袖ケ浦市スポーツ協会）の前売りチケットを、3月29日9時00分よりADEKA袖ケ浦市営球場にて販売します。その他の試合の観戦チケットについては、順次販売を予定している。

チケット販売の詳細については、球団公式サイトの「県内ファーム・リーグ」のページにて。

▼ 千葉県内各地で開催するファーム・リーグ公式戦 一覧

5月6日：楽天戦（袖ケ浦市：ADEKA袖ケ浦球場、13:00試合開始）

5月26日：中日戦（千葉市：ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始）

5月27日：中日戦（千葉市：ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始）

5月30日：広島戦（茂原市：長生の森公園野球場、13:00試合開始）

5月31日：広島戦（柏市：柏の葉公園野球場、13:00試合開始）

6月7日：ヤクルト戦（成田市：ナスパ・スタジアム、13:00試合開始）

6月23日：中日戦（千葉市：ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始）

6月24日：中日戦（千葉市：ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始）

6月26日：日本ハム戦（市川市：国府台スタジアム、17:00試合開始）

6月27日：日本ハム戦（市川市：国府台スタジアム、17:00試合開始）

6月28日：日本ハム戦（市川市：国府台スタジアム、17:00試合開始）

8月7日：巨人戦（浦安市：浦安市運動公園野球場、16:00試合開始）

8月8日：巨人戦（浦安市：浦安市運動公園野球場、16:00試合開始）

8月9日：巨人戦（浦安市：浦安市運動公園野球場、16:00試合開始）※全14試合