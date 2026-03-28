◆プロボクシング ▽ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・レネ・サンティアゴ―ＷＢＡ７位、ＷＢＯ４位・谷口将隆（４月３日、東京・後楽園ホール）

４月３日に東京・後楽園ホールで開催される「ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＢＯＸＩＮＧ ＰＲＯＭＯＴＩＯＮ １２」で元ＷＢＯ世界ミニマム級王者・谷口将隆（３２）＝ワタナベ＝の挑戦を受けるＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級統一王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝が２８日、東京・神楽坂の帝拳ジムで練習を公開した。

ロープスキッピング、シャドーボクシング、サンドバッグ打ちなどを披露した２団体王者は「１００％の体調だ。試合が待ち遠しい。谷口は元世界王者でパンチの数も多いグレートなボクサーだが、すべてにおいて私が勝っている」と語ると、「ＫＯ勝ちします。みなさんにウソは言いません。ＫＯを狙います」と笑みも交えながらＫＯ宣言。何ラウンドでのＫＯを狙うか問われ「ハハハ、その瞬間が訪れたときだ。ボクサーは誰もがＫＯを狙っている。頭の中ではＫＯ勝利を常に描いているが、その瞬間が訪れるかは分からない。だから私は１２ラウンドをフルで戦う体力をつけてきた」と続けた。

サンティアゴは昨年３月１３日に岩田翔吉（帝拳）を３―０の判定で下してＷＢＯ王座を獲得。同年１２月１７日に当時のＷＢＡ王者・高見亨介（帝拳）を２―１の判定で下して２団体王座を統一した。３戦連続で日本人との世界戦となる。

挑戦者の谷口はサンティアゴ戦の発表会見で「客観的に見て今の日本人のライトフライ級でサンティアゴ選手に勝てるのは自分だけだと思っている」と話していた。この言葉を伝えられたサンティアゴは「いいと思いますよ。４月３日はチャンスがあるのですから。その努力をすればいい。（谷口の）ご成功を祈っております。私は（対日本人）３連勝を狙いたい。強い方が勝てばいい」と余裕も漂わせながら谷口にメッセージを送った。

母国では、約８０ラウンドのスパーリングを重ね、うち６割が谷口と同じサウスポー相手だったという。中でも、ＷＢＡスーパー＆ＷＢＯ世界ミニマム級統一王者のオスカー・コラーゾ（プエルトリコ）と２５〜３０ラウンド拳を交え「コラーゾと一番たくさんスパーリングを行った。彼とやったことはとても大きい」と強調した。

同級では、今月１５日に岩田がＷＢＣ同級王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（タイ）に８回ＴＫＯ勝ちし、王座を獲得した。

サンティアゴは、ＷＢＣ新王者となった岩田について「まず４月３日の試合の結果を見てみないといけないが、私は３団体のタイトルを手にしたい。素晴らしい王者である岩田選手との再戦を望んでいる」と岩田との３団体統一戦を切望。ウィルフレド・ベニテス、ヘクター・カマチョ、フェリックス・トリニダード、ミゲール・コットら数多くの名王者を輩出してきたプエルトリコで男子初となる３団体統一王者へ意欲を示した。

戦績は谷口が２１勝（１５ＫＯ）５敗、サンティアゴが１５勝（９ＫＯ）４敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。