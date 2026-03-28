女優の尾碕真花（おさき・いちか）が２８日、都内で「尾碕真花 ２０２６・４―２０２７・３カレンダー発売記念イベント」を行った。

テーマは”色”。赤、ピンク、水色、黄色、紫、白と６つの好きな色を取り入れ「それぞれの色の洋服に合わせて、メイクをしてもらった。色々な私が見ていただけるんじゃないか」と期待。「家はトランプみたい」と色々な色であふれているという。

お気に入りは４月のピンクのワンピースを着た一枚。「プリンセス願望がある。プリンセスになりたいって、小っちゃい時から」と笑顔。好きなプリンセスについては「小さい時はベルが好きでした。ベルが好きだったけど、年々黄色じゃないなってアリエルになった」と明かした。

４日後には４月。尾碕は２０１６年の高校進学と同時に高知から上京。当時を「あ、都会だ！って。都会の制服を着て、都会の生活ができる！と心を躍らせていた記憶。ホームシックになることならずに、楽しく３年間過ごせた」と懐かしんだ。

離れて住む家族とは「割と頻繁に母に暇電している。犬の散歩だったり駅からの帰り道だったり、時間があるときすぐに母に電話をかける」と告白。上京から１０年経った今も「今でもかけますね。いつでも出てくれるんで」と笑った。完成したカレンダーも「両親には絶対渡したい。実家で犬の写真を送ってくれる時に、私のカレンダーが映り込んでいる。犬とスリーショットできてるみたいな感じでうれしい」と声を弾ませた。

今後の目標を聞かれると、女優としては「これからも変わらず幅広い役をやりたい。悪党をやってみたいな」と意欲。「自分のやりたいことをかなえていただいたので、逆に他の方から見た私をプロデュースしていただいたカレンダーもありだな」と１年後のカレンダーの構想も語っていた。