吉岡里帆、雰囲気一変ぱっつん重ため前髪姿「破壊力すごい」「お人形さんみたい」の声
【モデルプレス＝2026/03/28】女優の吉岡里帆が3月27日、自身のInstagramを更新。重ためのぱっつん前髪スタイルを公開し、話題となっている。
【写真】33歳美人女優「お人形さんみたい」雰囲気一変ヘアスタイル
吉岡は「映画『ストリート・キングダム』本日公開！感想待ってるね」と、自身が出演している映画「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。」について記し、複数枚の写真を投稿。おかっぱ風の黒髪に重めのバングの姿を披露している。
吉岡の投稿には「ぱっつん可愛すぎて破壊力すごい」「お人形さんみたい」「神がかった美しさ」「映画の役柄も楽しみ」「お肌が陶器のように綺麗」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳美人女優「お人形さんみたい」雰囲気一変ヘアスタイル
◆吉岡里帆「パッツン前髪」姿披露
吉岡は「映画『ストリート・キングダム』本日公開！感想待ってるね」と、自身が出演している映画「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。」について記し、複数枚の写真を投稿。おかっぱ風の黒髪に重めのバングの姿を披露している。
◆吉岡里帆の投稿に反響
吉岡の投稿には「ぱっつん可愛すぎて破壊力すごい」「お人形さんみたい」「神がかった美しさ」「映画の役柄も楽しみ」「お肌が陶器のように綺麗」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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