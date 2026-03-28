デューク大学が激闘制し「エリート8」進出…キャメロン・ブーザーがザイオン・ウィリアムソン以来の快挙達成

3月28日（現地時間27日）、全米大学の頂点を決めるNCAAトーナメント通称“マーチマッドネス”の3回戦“スウィート16”がアメリカ・ワシントンD.C.のキャピタル・ワン・アリーナで行われ、デューク大学（第1シード）が80－75でセント・ジョンズ大学（第5シード）に勝利した。

試合序盤から激しく点を取り合う展開となり、デューク大はキャメロン・ブーザーとアイザイア・エヴァンスらを中心にオフェンスを展開するも、前半終了間際にセント・ジョンズ大のルーベン・プレイに3ポイントシュートを決められ、39－40とわずかに上回られ前半を折り返した。

後半に入ると、デューク大はセント・ジョンズ大のオザイア・セラーズの得点をきっかけにして0－13のランを食らってしまう。その後デューク大はキャメロンとケイレブ・フォスターを中心に得点を重ね、最後にはフリースローをしっかりと決め80－75で勝利し、準々決勝“エリート8”に駒を進めた。

白星を飾ったデューク大は、エヴァンスが25得点、キャメロンが22得点10リバウンドでダブルダブルを達成。フォスターが11得点、ケイデン・ブーザーは7得点をマークした。

一方、セント・ジョンズ大は、ズービー・エジオフォーが17得点8リバウンド6アシスト、ブライス・ホプキンスが15得点7リバウンド、ディロン・ミッチェルが13得点を記録するも一歩及ばなかった。

この試合で22得点10リバウンドを記録したキャメロンは、1回戦に続き「20得点以上でのダブルダブル」を達成。NCAAトーナメントの長い歴史において、新入生がこの記録を複数回マークするのは史上8人目の快挙となった。この記録を最後に成し遂げたのは、2019年のザイオン・ウィリアムソン（当時デューク大／現ニューオーリンズ・ペリカンズ）であり、全米が注目する怪物新入生の系譜に名を連ねることとなった。





デューク大学時代のウィリアムソン ［写真］= Getty Images

デューク大は29日（同28日）に、キャピタル・ワン・アリーナでコネチカット大学（第2シード）と対戦する。

■試合結果



デューク大学 75－80セント・ジョンズ大学



S J U ｜40｜35｜＝75



DUKE｜39｜41｜＝80





【動画】激戦となったデューク大学vsセント・ジョンズ大学のハイライト！