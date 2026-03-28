A代表招集&海外移籍で主力不在が“常態”だからこそ…腕章巻いた小倉幸成が目指す“ロス世代”のチーム作り
[3.27 国際親善試合 U-21日本 0-2 U-21アメリカ 天安]
世界の強さを痛感した。U-21日本代表はU-21アメリカ代表に0-2で敗戦。MF小倉幸成(法政大/岡山内定)は「アジアで優勝してから、この世代の活動に新しいメンバーも入っているなかで、今日の試合は自分もチームも、本当に世界を身に染みて感じたんじゃないかなと思う」と、思いを口にした。
今年1月のU23アジアカップを制した日本は、優勝後最初の活動を韓国で行っている。2試合のうち27日の初戦で戦ったのはU-21アメリカ代表。2028年ロサンゼルスオリンピックを開催するホスト国のチームには、年上世代の選手も9人が招集され、A代表経験者も含まれていた。
それでも日本は序盤からボールを握ってチャンスを作った。しかし要所で決め切れず、逆に前半で二度のミスから2失点。後半はさらに攻勢を強めたが、最後までゴールを割ることはできなかった。
小倉は試合を総括する。
「本当に2失点は自分たちのミスから、ちょっとしたミスからだった。アメリカはすごくレベルが高いチームでクオリティを持っていた。そこは本当にアジアと違うなと身に染みて感じた」
日本はこれまでキャプテンを務めたDF市原吏音(AZ)が不在。市原以外の海外組も、遠征先がトルコから急きょ韓国に変更になった影響で招集できなかった。さらにチームの主軸であるMF佐藤龍之介(FC東京)がA代表招集で、MF大関友翔(川崎F)は怪我で離脱しており、25人中7人が大岩剛監督体制で初招集というメンバー構成だった。
今回は中東情勢の影響があったものの、主力が海外移籍やA代表招集で不在という傾向は、もはや常態化しつつある。だからこそ、小倉は今回の遠征でチームを作り上げる意義を強調する。
「こういう試合は本当に無駄にしてはいけない。負けてからじゃ遅いし、オリンピックまであと2年あるけど、そこまでは本当に一瞬。これから新しいメンバーもたくさん来ると思うけど、そういうところで自分としてもチームとしても、いち早く馴染むようにすることが僕らの世代は大事になってくる」
もともと鹿島ユースでもキャプテンを務めた小倉は、この試合でキャプテンマークを巻いた。大岩監督はその理由について、小倉自身の意識と、周囲の選手たちの意識を上げる意図があったことを明かす。
「彼は鹿島(ユース)でもキャプテンの経験もあるし、このグループでは経験もある人間なので。これからは誰がいる、誰がいないということはまったく別。いる選手が常にわれわれの代表だと言っていると同時に、誰でもキャプテンができるように、誰かに引っ張られていくようなグループではないという話をしている。キャプテンの背中を全員が押していくようなグループでなければならない。実際は小倉が引っ張るというよりも、小倉をどんどん押していくというみんなへのアプローチが、こちら側としての意図はある」
アメリカ戦では、小倉にとって鹿島ユースの後輩でもあるDF佐藤海宏(新潟)や、FW白井亮丞(東京V)が大岩監督体制で初めてスタメン入り。小倉は「自分がしっかり声をかけながら、海宏とか新しいメンバーにたくさんプレーできるように、そういうところで気を遣った」とキャプテンとしての役割を説く。「でも、キャプテンとして勝たせられなかったのが悔しい」と、思いを噛みしめた。
アジア制覇後、小倉は岡山への28年加入内定が決定。すでに特別指定選手としてフル出場3試合を含めて6試合に出場し、J1の舞台を経験している。
「自分自身も早く試合に出て、海外に行きたいという思いがあった。一番の近道ではないけど、自分の目標から逆算して一番チャンスがあると思ったので岡山を選んだ」
日本サッカー最高峰の舞台では、トッププレーヤーと戦えることも大きな魅力だ。J1百年構想WEST第2節では、サンフレッチェ広島MF川辺駿との駆け引きに屈し、退場に追い込まれた。「川辺選手にはプロというものを見せつけられたので、成長した姿を見せられるようにしたい」。代表とJ1の舞台で大きな刺激を浴びながら、“ロス五輪世代”の筆頭として成長を続けていく。
(取材・文 石川祐介)
世界の強さを痛感した。U-21日本代表はU-21アメリカ代表に0-2で敗戦。MF小倉幸成(法政大/岡山内定)は「アジアで優勝してから、この世代の活動に新しいメンバーも入っているなかで、今日の試合は自分もチームも、本当に世界を身に染みて感じたんじゃないかなと思う」と、思いを口にした。
今年1月のU23アジアカップを制した日本は、優勝後最初の活動を韓国で行っている。2試合のうち27日の初戦で戦ったのはU-21アメリカ代表。2028年ロサンゼルスオリンピックを開催するホスト国のチームには、年上世代の選手も9人が招集され、A代表経験者も含まれていた。
小倉は試合を総括する。
「本当に2失点は自分たちのミスから、ちょっとしたミスからだった。アメリカはすごくレベルが高いチームでクオリティを持っていた。そこは本当にアジアと違うなと身に染みて感じた」
日本はこれまでキャプテンを務めたDF市原吏音(AZ)が不在。市原以外の海外組も、遠征先がトルコから急きょ韓国に変更になった影響で招集できなかった。さらにチームの主軸であるMF佐藤龍之介(FC東京)がA代表招集で、MF大関友翔(川崎F)は怪我で離脱しており、25人中7人が大岩剛監督体制で初招集というメンバー構成だった。
今回は中東情勢の影響があったものの、主力が海外移籍やA代表招集で不在という傾向は、もはや常態化しつつある。だからこそ、小倉は今回の遠征でチームを作り上げる意義を強調する。
「こういう試合は本当に無駄にしてはいけない。負けてからじゃ遅いし、オリンピックまであと2年あるけど、そこまでは本当に一瞬。これから新しいメンバーもたくさん来ると思うけど、そういうところで自分としてもチームとしても、いち早く馴染むようにすることが僕らの世代は大事になってくる」
もともと鹿島ユースでもキャプテンを務めた小倉は、この試合でキャプテンマークを巻いた。大岩監督はその理由について、小倉自身の意識と、周囲の選手たちの意識を上げる意図があったことを明かす。
「彼は鹿島(ユース)でもキャプテンの経験もあるし、このグループでは経験もある人間なので。これからは誰がいる、誰がいないということはまったく別。いる選手が常にわれわれの代表だと言っていると同時に、誰でもキャプテンができるように、誰かに引っ張られていくようなグループではないという話をしている。キャプテンの背中を全員が押していくようなグループでなければならない。実際は小倉が引っ張るというよりも、小倉をどんどん押していくというみんなへのアプローチが、こちら側としての意図はある」
アメリカ戦では、小倉にとって鹿島ユースの後輩でもあるDF佐藤海宏(新潟)や、FW白井亮丞(東京V)が大岩監督体制で初めてスタメン入り。小倉は「自分がしっかり声をかけながら、海宏とか新しいメンバーにたくさんプレーできるように、そういうところで気を遣った」とキャプテンとしての役割を説く。「でも、キャプテンとして勝たせられなかったのが悔しい」と、思いを噛みしめた。
アジア制覇後、小倉は岡山への28年加入内定が決定。すでに特別指定選手としてフル出場3試合を含めて6試合に出場し、J1の舞台を経験している。
「自分自身も早く試合に出て、海外に行きたいという思いがあった。一番の近道ではないけど、自分の目標から逆算して一番チャンスがあると思ったので岡山を選んだ」
日本サッカー最高峰の舞台では、トッププレーヤーと戦えることも大きな魅力だ。J1百年構想WEST第2節では、サンフレッチェ広島MF川辺駿との駆け引きに屈し、退場に追い込まれた。「川辺選手にはプロというものを見せつけられたので、成長した姿を見せられるようにしたい」。代表とJ1の舞台で大きな刺激を浴びながら、“ロス五輪世代”の筆頭として成長を続けていく。
(取材・文 石川祐介)