開催：2026.3.28

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 2 - 5 [タイガース]

MLBの試合が28日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとタイガースが対戦した。

パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。

4回裏、5番 ミゲル・アンドゥハー 2球目を打ってサードへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 1-0 DET

6回表、5番 スペンサー・トーケルソン 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 SD 1-1 DET

6回裏、6番 ラモン・ラウレアーノ 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SD 2-1 DET

8回表、4番 ライリー・グリーン 2球目を打ってショートへのタイムリーヒットでタイガース得点 SD 2-2 DET、6番 ケビン・マクゴニグル 10球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 SD 2-4 DET、7番 ディロン・ディングラー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 SD 2-5 DET

試合は2対5でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのエマヌエル・デヘススで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はパドレスのジェレミア・エストラダで、ここまで0勝1敗0S。タイガースのジャンセンにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

ここまでパドレスは0勝2敗で2.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方タイガースは2勝0敗で（ア・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-28 14:14:18 更新