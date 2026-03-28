亀梨和也主演ドラマ『ストーブリーグ』、球団再建の行方を左右するキーマンとして松下洸平が出演

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3月28日よりLeminoおよびWOWOWにて一挙放送・配信される、亀梨和也主演ドラマ『ストーブリーグ』。このたび、球団再建の行方を左右する重要人物として松下洸平の出演が決定。あわせて場面カットが公開された。

■「何かを一生懸命頑張る人たちの背中を押す作品」（松下洸平）

『ストーブリーグ』は、2019年に韓国SBSで放送され、最高視聴率20.8パーセントを記録した同名ドラマのリメイク版。万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、野球未経験のGM（ゼネラルマネージャー）と球団運営フロント陣の奮闘が描かれる。

日本版では、亀梨和也が大胆な改革を推し進める球団の新GM、桜崎準役を務める他、長濱ねる、野村萬斎、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、板尾創路、勝地涼、剛力彩芽、吉田鋼太郎らが出演。監督は、TVシリーズ&劇場版『おっさんずラブ』を手掛けた瑠東東一郎。

■桜崎GMと交わした握手の意味とは

公開された場面カットでは、球団改革を推し進める桜崎GMと力強く握手を交わす姿が切り取られており、ドリームズ球団を支える重要な存在となることがうかがえる。どのような役どころとなるのか、本日明かされるその全貌に注目だ。

■【動画】ドラマ『ストーブリーグ』予告編映像

■番組情報

Lemino・WOWOW『ストーブリーグ』

03/28（土）13:00スタート（全8話）

監督：瑠東東一郎 松下敏也 塚田芽来

脚本：吉高寿男（「高」は、はしごだかが正式表記） 中村允俊

出演：亀梨和也 長濱ねる 葉山奨之 梶原善 木村柾哉（INI） ／ 板尾創路 勝地涼 甲本雅裕 剛力彩芽 ／ 吉田鋼太郎 ／ 野村萬斎 他

(C)FANY Studio

■関連リンク

ドラマ『ストーブリーグ』特設サイト

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000164/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202602_dsnlnr-stoveleaguelp-0217

亀梨和也 OFFICIAL SITE

https://kazuya-kamenashi.com/