27日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が、ファン感謝祭「BEES’ FESTIVAL 2025-26」の開催を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

本イベントは、5月24日（日）13:00～15:30に愛知県岡崎市内で開催され、STINGS愛知の所属選手が参加する予定だ。現時点で、トークイベントやミニゲームの実施が明らかとなっている。

申し込み対象は2025-26シーズン 公式ファンクラブ『BEE CLUB』有料会員の方。プラチナBees会員は希望した方全員の参加が可能だが、ゴールドやシルバー、レギュラーBees会員は抽選により参加者を決定するとしている。なお、レギュラーBeesの入会受付は3月末までだ。

申し込みについては、30日（月）に配信される今シーズンの『BEE CLUB』有料会員に向けたメールマガジンで、案内を行う。申し込み期間は3月30日（月）12:00～4月5日（日）23:59までを予定している。

選手とファンが交流を深めることができる本イベントをお見逃しなく。