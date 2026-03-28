自動車やスマートフォン・家電など、あらゆる製品に欠かせない「半導体」。AIの発展で世界的に需要が伸び、価格が高騰していますが、東海地方の半導体製造の最前線とは。

【写真を見る】“半導体”に爆発的需要 メモリー価格は｢半年で4倍｣に… AIの発展で一般向け製造は減少 工場は24時間稼働でも需要に追い付かず

街のパソコンショップ「ドスパラ名古屋・大須店」。ここでは今、世界共通のある現象が見て取れます。



（ドスパラ名古屋・大須店 松尾省吾店長）

「メモリーは、データを一時的に記憶するパーツになります。去年9月あたりまで2万円前後の価格だったものが、現在8万円と4倍値段が上がっている状態」

データの一時記憶や処理に使う「メモリー」や、パソコンのデータ保存に欠かせない「SSD」などの半導体部品が、平均2倍～4倍と急激に値上がりしています。



（来店した人）

Q.いま8万円だが

「僕が買ったのが半年くらい前で1万7000円くらい」

Q.1万円台であれば…

「容量増やしたりとかできるが、今はもう今あるやつを大事に使って壊さないように」

AI開発でニーズ高まり一般向け製造は減少

製造技術の進歩で、物によって価格は下がる傾向にあった一般向けの半導体部品。それがこれほど高騰している理由とは。



（ドスパラ運営会社 永井正樹社長）

「一番大きな影響がAIのデータセンター。こちらの方でメモリーを非常に多く使う。パソコン・スマートフォン・ゲーム機に使われるような、一般的なメモリーの供給量が不足しているのが背景」

原因はずばり「AI」の発展。



2022年の「ChatGPT」登場で火が付いたAI開発で、高性能メモリーのニーズが高まり、どのメーカーも経営資源を儲かるAI関連に集中。一般向けの製造が減り、それが価格高騰を引き起こしています。

世界シェア3割 フラッシュメモリの総本山が三重･四日市に

世界で高まる「半導体狂騒曲」。その中心の一つが、実は日本に。



東京ディズニーランドが丸ごと入る超広大な敷地に、七つの巨大工場が並ぶ「キオクシア四日市工場」。スマートフォンや生成AIに欠かせないフラッシュメモリの工場では世界最大級。世界シェアは3割という、メモリーの総本山です。

天井を動き回る無人搬送車。円盤状の基盤の製造、搬出も全て自動。人間はほぼ介入しない環境で製品は作られます。



（キオクシア四日市工場 清水和裕工場長）

「一つ一つのメモリセルはDNAと同じくらいの大きさ。それが1センチ角のメモリーチップの中に1兆個載っている。電子顕微鏡でも見切れないくらいのものを1兆個均一に同時に作る」

フラッシュメモリの起源は日本

製造は、1メートルの10億分の1“ナノメートルレベル”。その数値が小さいほど処理速度は上がります。そもそもフラッシュメモリは、日本が作った技術。キオクシアの前身・東芝が開発しました。

当初は性能を上げるのに小さくして平面に並べましたが、それを立体的に積み上げて容量を増やす、画期的な「3次元フラッシュメモリ」もここで生まれ、今も世界をリードしています。



（清水工場長）

「ビルディングのようにする3次元フラッシュメモリ。この技術をどんどん進化させることによって、一層の大容量化が進むので、これが我々の強み」

24時間365日稼働も…需要に応え切れず

AIを活用する工場は、24時間365日稼働。親会社である「キオクシアホールディングス」の今年度の決算は、過去最高となる最終利益を見込んでいますが、それでも世界の需要には応え切れない状態です。

（清水工場長）

「（フラッシュメモリは）携帯から始まったが、いまはまさに生成AI向け。お客さまからの期待の声が本当に多い。また、違う特徴の付加価値を持ったメモリを開発中。設備を入れて拡大をしていく“前夜”」

韓国や台湾に大きく後れも…「50年に1度のチャンス」

今もトップメーカーがある一方、日本の半導体産業全体は衰退が続いています。



1980年代「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と呼ばれた時代には、世界で圧倒的なシェアを誇りましたが、「日米半導体協定」というアメリカの圧力で、価格の値上げや海外製品の使用を義務付けられ、日の丸半導体は衰退。今や韓国や台湾など世界に大きく後れを取っています。

しかし、半導体産業を研究する熊本大学の若林教授は、「状況は変わりつつある」と話します。



（熊本大学 若林秀樹卓越教授）

「50年に1度のチャンス。今回の半導体の政策は、グローバル企業と組んでいる。日本国民のコンセンサスも半導体がないと世の中回らないから、どんどんお金を投じると」

日本の半導体産業 今後どうなる？

2020年代に入り国が支援に本腰を入れ、台湾の半導体工場の誘致やトヨタ自動車などが出資する、新メーカー「ラピダス」も設立。2027年度後半に最先端半導体の国内量産を目指しています。

（若林卓越教授）

「これまで日本の半導体政策は、『遅い』『小さい』『絵に描いた餅』だった。今回は早くて、大量のお金が投入され、熊本もラピダスも盛り上がっている。2022年に生成AIが登場して、かなり大きくマーケット構造が変わった。最大で最後のチャンスと言っているが、今の第一ステップとしては大変成功」

世界がAI“全振り”になる中で続く、半導体の奪い合い。それは、日本の半導体産業にとってはチャンスですが、同時に、あらゆる家電製品の価格高騰にも繋がっていきます。