◆米大リーグ ブルージェイズ３ｘ―２アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャー１年目の開幕戦となる本拠地・アスレチックス戦に「７番・三塁」で先発出場し、攻守で躍動した。初安打を含むマルチ安打にサヨナラの生還、好守備を見せた上々のデビュー戦となり、チームの劇勝に大きく貢献した。「何よりも勝てたことが良かった。今日の試合に関しては塁に出ることもできましたし、これから毎日コツコツやっていきたいです」と振り返った。

２回のメジャー初打席では空振り三振に倒れた岡本だが、まずは４回の三塁守備で球場をわかせた。チームが先制ソロを浴びた直後、１死走者なしで訪れた初の守備機会。アスレチックス３番のソダーストロムの打球は三塁線寄りのボテボテのゴロとなった。あらかじめ三遊間に守っていた岡本だが、猛チャージしてランニングスロー。送球はやや右翼方向にそれたものの、一塁のゲレロが懸命に足を伸ばしてキャッチ。ギリギリのタイミングでアウトにした。

５回１死の第２打席では四球を選んで初出塁。１死二、三塁からヒメネスの２点三塁打でメジャー初得点を記録すると、７回１死の第３打席では追い込まれてから外角のスライダーに反応し、最後は左手一本で左前打。待望の初安打を記録し、記念球はゲレロによって回収された。ゲレロは一度、スタンドに投げ入れるふりを見せ、その後、係員に認証をもらいにいった。ゲレロとはキャンプ中から会話を交わす場面も多く、岡本は「優しいです。すごく気にかけてくれている。感謝しています」と思いを込めた。

２―２の９回は２死走者なしから岡本が右前打を放つと、最後はヒメネスの右前打でチームはサヨナラ勝ち。岡本はサヨナラのホームを踏んだ。初戦から２安打１四球で３出塁。新たな舞台での挑戦で好スタートを切った。