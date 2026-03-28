本拠地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でダイヤモンドバックスと対戦。「3番・遊撃」で先発したムーキー・ベッツ内野手が3回に今季1号の逆転3ランを放った。ベンチでは今オフに取り組んできた“山本由伸流トレーニング”を模した仕草を披露し、米放送局の中継でも話題となった。

1-2で迎えた3回1死一、二塁の場面。ベッツは先発右腕ネルソンの外角高めのフォーシームを逆方向へ弾き返した。右中間スタンドに飛び込む逆転の1号3ラン。飛び跳ねながら歓喜を爆発させ、ダイヤモンドを一周した。ベンチで出迎えたロハスは両手を広げながら横に移動するポーズ。山本のトレーナーを務める矢田修氏とベッツが今オフに取り組んできたトレーニングを真似した動きに見える。

さらにベッツもベンチの中で胸を張って両手を広げる仕草。やり投げ練習（用具名：フレーチャ）の準備動作をまねたもののようだ。ベンチ内では大谷もそのポーズを見ていた。米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況席も注目。解説のオーレル・ハーシュハイザー氏が「オー！ 彼は今オフに取り組んできたやり投げの真似をしているぞ」と切り出し、実況のジョー・デービス氏も「ヤダセンセイ！」と応じた。

その後の中継でも矢田トレーナーとの“修行”に対するベッツのコメントなどが紹介された。米スポーツ専門局「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は自身のXで“やり投げポーズ”を披露したベッツの画像を公開。ファンからは「あのトレーニングの成果爆発」「矢田先生喜びそうw」といった声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）